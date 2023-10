Nodo viabilità a Villa San Martino . Ingorghi e pedoni a rischio: "Alleggeriremo via D’Arezzo"

L’ingorgo quotidiano in via Toscanini; la necessità di mettere in sicurezza i pedoni che attraversano via Guido D’Arezzo; l’esigenza di ampliare le zone 30 in città, cioé quelle sottoposte al limite di velocità dei 30 chilometri orari: sono state queste le tematiche che ieri hanno tenuto banco durante l’incontro pubblico con il presidente del Consiglio Comunale, Marco Perugini. "Me l’aspettavo – esordisce Perugini, il quale per un paio di ore ha raccolto le segnalazioni di residenti e attivisti ritrovatisi al bar Incontro di via Togliatti –. E’ il quinto caffé che prendo con i cittadini e ho capito quanto per i pesaresi la viabilità sia prioritaria". Invitata dal presidente, l’assessore all’urbanistica Mila Della Dora ha contribuito al dibattito.

Puntuale è stata la richiesta del signor Antonio Milani che oltre a denunciare il traffico selvaggio dei ciclisti che in via Milano continuano imperterriti a percorrere la ciclabile contromano rischiando l’impatto con chi esce dai garage, ha segnalato l’ingorgo “inaccettabile“ che si crea fuori la primaria don Milani. "Bisognerebbe realizzare un “torna indietro“ nel giardinetto privato ad uso pubblico – spiega il signore – altrimenti con via Toscanini che è un vicolo cieco le automobili continueranno ad incolonnarsi, in attesa che l’ultimo arrivato risalga in automobile, si tolga facendo retromarcia e permetta a tutti di fare identica manovra".

La sicurezza è stato un tema trattato a più riprese: l’assessore Della Dora ha avuto modo di rassicurare riguardo l’approssimarsi di una soluzione tecnica che interesserà l’annoso problema di via Guido D’Arezzo. Per capire il rischio quotidiano, evidenziato anche dal presidente di quartiere Sami Tayeb e da diversi consiglieri di maggioranza in passato, basta osservare cosa accade all’uscita e all’entrata degli studenti delle scuole superiori con sede al Campus di via Nanterre. La foto in pagina è utile: quando i pullman diretti verso Villa Fastiggi rispettano la fermata e si incolonnano, appesantiscono il traffico. Le automobili, invece di stare in colonna, superano il bus, invadendo pericolosamente contromano, la corsia opposta. Ad aggravare il rischio è che anche sul senso di marcia verso il centro, c’è la fermata con una calca di studenti in attesa: basta una svista per creare seri pericoli. "C’è la volontà di spostare le fermate dei mezzi su via Solferino. Stiamo lavorando – rassicura Della Dora –. Nell’arco di qualche mese spero si possa chiudere il tratto che va dal centro verso Villa Fastiggi. Spero,entro alla fine del mandato, di presentare una soluzione urbanistica in grado di affrontare la questione posta dal quartiere. Per alleggerire il traffico in via Guido D’Arezzo, quando in quel punto si riversano centinaia di studenti con conseguente complicazione della viabilità. Gli autobus entrano nel quartiere sovraccaricando l’arteria. Non posso entrare nei dettagli, ancora non definiti". Proprio sulla sicurezza viaria da garantire nei pressi delle scuole sono intervenuti Roberta Pisano e Roberto Pirozzi, attivisti di “Pesaro 30“, campagna di sensibilizzazione appoggiata a diverse associazioni partita da un anno. "Vorremmo pianificare la chiusura delle strade “scolastiche“: le vie di accesso agli Istituti potrebbero essere interdetti al traffico per venti minuti così da permettere ai bambini di essere accompagnati a piedi" ha osservato lei. Mentre lui vorrebbe stimolare l’amministrazione comunale ad adottare “i cuscini berlinesi“, particolari dossi capaci di incidere sul flusso veicolare, rallentandolo, senza penalizzare ambulanze e autobus. Perugini ha detto che farà tesoro di quanto raccolto per sviluppare il Pums, il Piano urbano mobilità sostenibile che partendo dalle criticità elabora soluzioni.

Solidea Vitali Rosati