"Noi cerchiamo di stabilizzare tutti"

Lavoro etico. E’ questa una delle linee guida sulla quale Lucia Genangeli e Luigi Panaroni hanno fondato la loro azienda di cosmetici naturali: La Saponaria. Una realtà nata diciassette anni fa, che da qualche mese è diventata anche una società di benefit, dove una delle prerogative da seguire è proprio quella di creare un ambiente di lavoro equo, collaborativo ed inclusivo che valorizzi i meriti di ognuno e generi opportunità di crescita.

"Al centro della nostra azienda ci sono le persone – dice Lucia Genangeli, fondatrice della Saponaria – perché crediamo che sia necessario tutelare il benessere dei nostri dipendenti. Anche per quanto riguarda i primi contratti con i quali ci si approccia ad una nuova assunzione, preferiamo utilizzare contratti a tempo determinato finalizzati poi al tempo indeterminato, anziché la somministrazione. La tendenza in linea di massima è sempre quella di stabilizzare il lavoratore. Possiamo dire – aggiunge – che la stragrande maggioranza dei dipendenti in azienda ha un contratto a tempo indeterminato. Poi abbiamo un gruppo di ragazzi più giovani per cui abbiamo avviato un contratto di apprendistato, ma posso dire che finora tutti quelli che sono entrati con questa tipologia di contratto qui in azienda poi sono stati assunti. Abbiamo anche il caso della nostra responsabile commerciale che proprio all’inizio della nostra avventura era entrata con uno stage ed ora ricopre un ruolo di grande importanza".

Lucia Genangeli spiega anche come questa non sia solo una scelta etica per La Saponaria, che oggi conta 45 dipendenti, ma sia una scelta strategica per l’azienda: "Investiamo tanto nella formazione del personale – dice – quindi per noi, se un dipendente se ne va, è una sconfitta. E’ chiaro che essendoci nel settore una forte stagionalità, abbiamo anche noi contratti a tempo determinato, ma abbiamo fatto una scelta ben precisa di non fare contratti di settimana in settimana, o di brevissimo periodo. Tutte le persone che prendiamo, tranne in alcuni casi specifici, come la sostituzione di maternità, sono finalizzate all’inserimento". Alla Saponaria c’è tanta attenzione anche per il benessere dei dipendenti: "Cerchiamo di applicare la massima flessibilità oraria – dice – soprattutto per le persone che hanno figli o devono assistere dei parenti. Ad alcuni padri abbiamo accordato anche un contratto part-time per seguire i propri ragazzi. Cerchiamo di ascoltare il più possibile le esigenze dei dipendenti – conclude - così che il loro benessere, sia una opportunità di crescita anche per la nostra azienda".

ali. mu.