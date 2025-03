"Noi come i discepoli di Gesù, ma siamo anche imprenditori"

Non di solo pane… ma anche di regole, garanzie e tutele giuridiche per i propri ospiti, soprattutto se si tratta di minori, tra cui anche un neonato di nemmeno un mese di vita. Al patron di Villa Baratoff Stefano Lanna e a Gianluca Di Paoli, un altro attivista dell’associazione, abbiamo chiesto come, all’indomani della diffida del Comune, intendono coniugare la propria missione "divina" con le leggi dello Stato.

Stefano Lanna, se vi diciamo che siete degli abusivi, che per fare una comunità d’accoglienza è necessaria un’autorizzazione, cosa rispondete?

"Faremo le autorizzazioni richieste. Ci mancherebbe altro. Se ci viene chiesto. Perché no? Perché dobbiamo andare contro il sistema? Da buon padre di famiglia dico che dobbiamo dare il buon esempio in quello che facciamo. Quindi se è necessario organizzarsi, non vogliamo dare scandalo. Non è proprio nostra intenzione andare controcorrente. Provvederemo. Perché Dio provvederà".

Lanna, come vi sostenete? Come pagate la gestione della struttura?

"Oltre a essere uomini di fede, siamo anche imprenditori e quindi riusciamo a sostenerci per le nostre spese. Economicamente, in questo momento, siamo tre imprenditori e collaboriamo tra di noi. Abbiamo fatto delle rateizzazioni, perché ci arrivano anche fatture di 3.000, 6.000 euro. I costi li sosteniamo grazie a dei contributi volontari che ci arrivano".

Gianluca Di Paoli, questa struttura che cos’è, avete presentato domanda per essere cosa?

"Una casa residenziale. Ma io vorrei che tu capissi una cosa molto importante. E’ più importante salvare una persona o fare l’HACCP? Quando ci hanno dato questa casa ci hanno mandato le persone e noi le abbiamo accolte. Essendo un po’ discepoli di Gesù abbiamo detto ok, rischiamo questa cosa, facciamo intanto l’accoglienza, che è stata la prima cosa.

Quindi l’HACCP non vale per voi?

"No, no, assolutamente. Non dire questo perché è bruttissimo. Lo stiamo facendo".