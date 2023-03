"Noi Come Prima", l’orgoglio delle donne operate al seno

"Noi Come Prima", questo il nome dell’associazione a sostegno delle donne operate al seno che, al cinema Solaris, dall’8 marzo, ha dato vita ad una rassegna cinematografica al femminile per sensibilizzare donne, e non solo, su questa tematica e che, il 27 marzo vedrà la conclusione di questa rassegna con "Ma Ma, tutto andrà bene", un film che racconta proprio di una donna alla quale è stato diagnosticato un tumore al seno.

A raccontarci del progetto, e tutto il lavoro che l’associazione svolge sul tema, sono le loro associate e volontarie Manuela Enrici Bellom e Cinzia Violini: "Siamo tutte malate oncologiche con una storia di tumore al seno passata, in fase di guarigione o che sono in procinto di iniziare questo percorso. Ogni mercoledì ci incontriamo nella nostra sede in via Rigoni 20, dove raccontiamo le nostre storie, anche solo guardandoci negli occhi alcune volte e dove abbiamo un’oncologa, una nutrizionista e una psicologa di riferimento con le quali svolgiamo serate di psico-nutrizioni, o anche iniziative come lo yoga il sabato mattina".

Poi l’idea di una rassegna cinematografica: "L’intera associazione si autosostiene, così abbiamo pensato ad una rassegna cinematografica per promuoverci sul territorio e, attraverso alcune sorprese per le associate e per chi viene a vedere i film, come delle borse che stiamo realizzando noi, cerchiamo di autofinanziarci".

Silvia Ortolani, del cinema Solaris si è resa subito disponibile: "Siamo sempre propensi a far conoscere le associazioni tramite il cinema, quindi è stato un piacere dar loro spazio con il nostro cinema". Micaela Vitri, consigliera regionale Pd, spiega: "Da anni mi impegno per il diritto alle donne allo screening senologico gratuito. Il consiglio regionale dopo una mia mozione approvata all’unanimità mi ha garantito che dall’1 aprile partiranno inviti per screening gratuiti in tutta la provincia per donne da 45 ai 69 e da settembre per le donne dai 70 a 74". L’appuntamento più vicino intanto è per lunedì con "Ma Ma", al prezzo simbolico di 5.50 € al Solaris.

Teobaldo Bianchini