Amor di patria
Sergio Gioli
Amor di patria
Pesaro
Cronaca
24 ott 2025
MARIA RITA TONTI
Cronaca
"Noi come Voi", che storie

Aias presenta il nuovo podcast per dare spazio a voce e pensiero

Aias presenta il nuovo podcast per dare spazio a voce e pensiero

Aias presenta il nuovo podcast per dare spazio a voce e pensiero

Si intitola Noi come Voi. Storie di persone disabili e non, il podcast che verrà presentato da Aias (Associazione Italiana Assistenza Spastici) nel Centro Residenziale Casa Leonardo in via Tesei 14, domani alle ore 16,30. Il podcast è uno spazio di voce e pensiero: un racconto che viaggia nelle orecchie e arriva dritto all’anima.

Breve o lungo, informale o profondo, è il modo moderno di condividere idee, emozioni e storie, ovunque e in qualsiasi momento. In quanto strumento moderno, è molto utilizzato anche dai giovani. E la facilità di fruizione lo rende anche molto comodo. "Per questo – sottolineano gli ospiti di Casa Leonardo – abbiamo pensato di crearne uno cucito addosso a noi. Noi come Voi, Storie di persone disabili e non, racconta episodi di vita che si intersecano, superando qualsiasi diversità. Il periodo della preparazione è stato entusiasmante. Abbiamo riso, pianto, ci siamo divertiti e abbiamo riflettuto molto. Tutto questo lo ha reso possibile una cara amica, Maria Cangiano, in arte La Fizza, podcaster, podcast coach ed educatrice".

Maria è la podcast producer di Noi come Voi, un podcast realizzato insieme all’Aias di Pesaro che racconta la disabilità attraverso le voci di chi la vive sulla propria pelle o da molto vicino. "Siamo certi che anche Voi come Noi – dicono all’Aias – vi divertirete ed emozionerete, ascoltando i nostri racconti… Speriamo che il nostro podcast raggiunga tante orecchie e aiuti a comprendere che la normalità non è assoluta, ma ha tante sfaccettature".

ma. ri. to.

© Riproduzione riservata