Noi donne dell’est, il film al Masetti

Sono soprattutto ‘badanti’ le protagoniste del docufilm "Noi donne dell’est. Noi cittadine del Mondo" che sarà proiettato domani alle 18.15, al cinema Masetti: prima la presentazione del docufilm, poi la proiezione del filmato che dura 35 minuti, poi l’incontro con la regista Elena Tonelli. Prodotto da Impronte Femminile il film "dà voce - spiega la regista, originaria di Pergola, con una importante esperienza teatrale a Parigi – alle donne che vivono con noi. Sono loro che ci raccontano le storie personali, dalle aspettative di quando hanno lasciato i paesi di origine a quello che sono oggi, considerate solo come lavoratrice prima che come donne, mogli e madri".

"Albanesi, romene, ucraine, moldave – fa presente l’assessore alle Pari Opportunità Sara Cucchiarini – sono le origini di provenienza più frequenti delle donne straniere residenti nella nostra provincia. Donne che per motivi diversi hanno scelto o sono state costrette a scegliere il nostro territorio come nuova casa. Donne la cui nazionalità di provenienza si è sovrapposta a professioni specifiche, quasi sempre legate alla cura della persona, definendo un fenomeno antropologico e sociale". E ancora Cucchiarini: "Chi sono e come vivono queste operose donne che vengono da lontano, spesso laureate e con una famiglia da mantenere a distanza? Da quali conflitti sono state costrette e scappare e da quali scappano ancora? E chi sono queste donne che sostituendosi nella cura della casa e degli anziani hanno permesso l’emancipazione delle donne italiane? Domande a cui rispondono le donne dell’est con i loro racconti, le storie personali, la quotidianità fatta di lavoro e famiglia".

"Le storie di queste donne – ha sottolineato il sindaco Massimo Seri – ci devono far riflettere sul rapporto tra società povere e società opulente. Troppo spesso queste donne, anche se in Italia da tanti anni, non hanno nemmeno la possibilità di vivere la nostra vita sociale e di comunità, perché assorbite e occupate da un lavoro totalizzante senza spiragli per la condizione di donne: troppo spesso sono considerate esclusivamente come lavoratrici".

an.mar.