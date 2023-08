"Noi e i nostri disabili gravi" I rimborsi sono fermi dal 2022 "Ci sentiamo lasciati soli"

Questa è una storia di amore e rabbia. Protagonisti, loro malgrado, sono i familiari conviventi di persone con disabilità grave o gravissima. Solo nel pesarese, nei sette comuni dell’Ambito territoriale sociale 1, sono 228 di cui 144 a Pesaro. Ad oggi, e siamo a fine agosto, nessuno ha ricevuto, per i propri cari, i rimborsi dei soldi spesi nel 2022 al fine di garantire loro ricoveri ospedalieri, interventi specialistici, sedute riabilitative e fisioterapiche, assistenza domiciliare. In base allo storico si parla di importi significativi: dai 3.884 euro per i casi assistiti tutto l’anno in famiglia ai 1.942 euro per coloro che vivono in famiglia, ma frequentano un centro diurno. I Comuni dell’ ambito territoriale sociale 1 alzano le mani: "La responsabilità dei ritardi è in capo alla Regione che ancora non ha versato le risorse per avviare la liquidazione dei sussidi ai beneficiari. Per cui anche avendo terminato la pratica di assegnazione da marzo, non possiamo versare nessun sostegno economico fino a quando l’Ats1 stesso non riceva il dovuto da girare alle famiglie". Per molti questa risposta è avvilente, per altri allarmante: la reazione oscilla a seconda della capacità reddituale di chi si prende cura del proprio congiunto. Lavorare spesso non basta a garantire quanto serve. "Mi sorella – testimonia una signora – è stata colpita da sclerosi in età adulta, per cui è riuscita a farsi una carriera e una famiglia. La malattia degenerativa le ha tolto, progressivamente, ogni autonomia. Ha 50 anni e una figlia adolescente che amorevolmente la imbocca e la cura. Ma la malattia è una dimensione complessa che richiede una presenza costante e qualificata. Con l’aiuto statale si copre nemmeno un terzo dei costi di assistenza necessari". Ma quasi tutti i familiari più che di soldi, parlano di dignità calpestata.

Un padre con il figlio pesarese tetraplegico, in serie difficoltà nell’anticipare altri soldi se prima non rientra di quanto speso l’anno precedente, ieri ha messo da parte l’orgoglio e ha denunciato pubblicamente la pressione insopportabile: con la moglie è pronto ad accudire quel suo figlio maggiorenne, 24 ore su 24, senza sosta, senza indugi perché c’è un tipo di amore che non conosce vacatio. Non accetta invece un burocrazia lenta e farraginosa che invece di tutelare i diritti essenziali dei disabili gravi, li mutila, ulteriormente. "Solo noi sappiamo cosa vuol dire assistere un disabile gravissimo, come nel mio caso un figlio di 24 anni – testimonia –. Assisterlo vuol dire annullare la propria esistenza, diventare parte integrante della malattia, perché questo è: vieni lasciato da solo, dalle istituzioni, dalle amicizie, dal mondo del lavoro. La famiglia piano piano perde la sua dimensione, i rapporti si logorano e spesso come nel mio caso diventano non più un luogo di rifugio, ma una galera in cui condividi con gli altri partecipanti i momenti di aria, del sonno, del pasto, ecc. Cosa devo e dobbiamo pensare, cosa devo e dobbiamo fare? La risposta è sempre una ed una sola, stringere i denti, piangere di nascosto, sorridere anche quando non ne hai voglia, sperare che le cose migliorino, sperare di farcela ad andare avanti giorno dopo giorno, o forse è meglio dire, attimo dopo attimo, perché a volte un giorno può risultare troppo lungo".

Solidea Vitali Rosati