Noi e l’intelligenza artificiale. La svolta cinese con DeepSeek

DeepSeek è il nuovo software di intelligenza artificiale (AI) sviluppato in Cina e sembra essere l’evoluzione di ChatGPT, programma di AI già noto da tempo. È stato reso disponibile lo scorso 20 gennaio, anche se si è diffuso solo nell’ultimo periodo, creando scompiglio in tutto il settore della tecnologia perché sta trasformando la società, offrendo enormi opportunità ma anche numerosi rischi, considerando le sue implicazioni di privacy e sociali. L’App di DeepSeek non è più disponibile però sugli store smartphone in Italia, mentre, per chi l’ha già scaricato sul proprio dispositivo è ancora funzionante.

Abbiamo intervistato il professor Menconi della scuola media statale “M. Nuti” di Fano e la docente universitaria Silvia Petrucci dell’Università Ied (Istituto Europeo di Design) di Milano e abbiamo chiesto loro cosa pensano di questi nuovi programmi di AI e che influenza hanno avuto secondo loro sui giovani studenti di oggi. Menconi afferma che: "L’incursione dell’AI nella scuola, per gli alunni ha portato una serie di vantaggi e svantaggi; tra i principali vantaggi si riconosce una maggiore inclusione, un aumento della capacità di apprendimento attraverso l’uso di queste applicazioni sviluppando competenze digitali; gli svantaggi che sono ancor più preoccupanti sono legati all’impoverimento del lessico, della lingua e della grammatica; situazioni riscontrabili in un uso non corretto di tali applicativi che riducono sicuramente la curiosità e la creatività degli alunni rendendoli dipendenti dalla tecnologia".

La docente Petrucci invece afferma che "L’AI sicuramente ha cambiato il modo di lavorare degli studenti. Molti miei alunni utilizzano l’AI per elaborazioni grafiche e fotografiche, per creare uno scatto unico, utile per un progetto di studio ma sempre di più mi accorgo dell’utilizzo nella parte scritta degli elaborati. Sono sempre più convinta che alla base ci debba essere sempre una buona idea, idea che queste tecnologie può sfruttare".

Perché non è più disponibile in Italia? Dal 29 gennaio 2024 DeepSeek non è più disponibile negli store per smartphone di Google e di Apple. Il Garante della privacy, l’autorità italiana per la protezione dei dati personali, ha limitato il trattamento dei dati degli utenti italiani alle società cinesi che forniscono il servizio di chatbot DeepSeek poiché diffondeva i dati personali e le richieste fatte dagli utenti pertanto, non potrà più operare legalmente in Italia fino a quando non adeguerà il trattamento dei dati degli utenti alle leggi europee e italiane.

Martina MenconiCamilla ValentiClasse 2ªB