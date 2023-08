Tutto è pronto a Cantiano per la celebrazione della XI Settimana del Pianeta Terra, il Festival scientifico che coinvolge tutta l’Italia, che dal 2012 è diventato il principale appuntamento condiviso di comunicazione pubblica delle Geoscienze.

L’obiettivo del Festival è quello di trasferire e diffondere a un pubblico sempre più vasto – in modo rigoroso ma semplice, partecipato e gioioso – la cultura geologica, ambientale e naturalistica, con le Geoscienze come unico denominatore comune. Si toccano temi diversi: cura e salvaguardia del territorio, tutela dell’ambiente, mutamenti climatici in atto, sviluppo ecosostenibile, transizione ecologica, rischi connessi ai pericoli naturali. La Settimana del pianeta Terra 2023 si svolgerà a livello nazionale dal 1° all’8 ottobre.

Con il Geoevento di oggi dal titolo “Noi... figli della Litosfera“, Cantiano ha il privilegio di aprire il Festival ottenendo uno spazio di maggiore visibilità. Il 15 settembre 2022, a seguito della terribile alluvione, Cantiano era stato il paese più devastato della Regione Marche, con una pioggia cumulata di 384 mm in 6 ore e 419 mm nelle 12 ore, e un livello idrometrico di oltre 6 metri registrato al Fiume Burano. Decine di frane nel raggio di qualche chilometro. Centro storico, zona industriale e frazioni limitrofe sfigurate nella loro essenza. Adesso, tra i soliti ritardi cronici e le polemiche che ruotano attorno ai sostegni economici, questa iniziativa vuole anche contribuire a lavare via quel fango dell’oblio che sta inesorabilmente indurendo l’anima di chi vive e respira questo borgo.

Ospite di assoluto rilievo sarà Rodolfo Coccioni, professore emerito dell’Università di Urbino, ideatore e Presidente dell’associazione “Settimana del Pianeta Terra“ - APS. Il Geoevento si svolgerà negli spazi dell’ex convento di sant’Agostino e prevede due momenti: ore 18 - 20 la mostra fotografica “lithoSphaira15-09-2022“, con ristorodegustazione prodotti locali. Ore 21,15-22,45 Slideshow “lithoSphaira15-09-2022“, con brevissime letture a tema di frammenti scritti, espressione del pensiero di scienziati, filosofi e poeti del passato remoto e recente.

Organizzatori e sponsor del Geoevento: l’associazione di promozione sociale “Naturalis Motus“ di Cantiano, l’associazione “Il Circolo Auser volontariato Cantiano“, con il supporto fondamentale dell’amministrazione Comunale di Cantiano.