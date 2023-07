"Noi, giovani campioni vogliamo salvare vite"

Il comitato della Croce rossa di Urbino si conferma campione regionale di Primo soccorso. Dopo il successo al ritorno in gara, nel 2022, la squadra locale ha vinto anche quest’anno la sfida marchigiana, il 2 luglio a Potenza Picena, a cui hanno partecipato anche i comitati di Castelplanio, Fermo, Cingoli e Porto Potenza Picena. In gara c’era una formazione di sei elementi, tutti del Gruppo giovani urbinate, accompagnata da Francesca Di Luca: il leader Riccardo Andreoli (21 anni), Noa Thuy Bertuccioli (15 anni), Andrea Burattini (15 anni), Pier Francesco Desideri (17 anni), Silvia Planchestainer (21 anni) e Giulia Poggiali (16 anni). Le squadre si sono confrontate con nove scenari di primo soccorso, manovre salvavita, una maxi emergenza e una scena sul diritto internazionale umanitario, durante un evento che ha coinvolto 150 volontari. In aggiunta a quelle marchigiane, c’era anche la vincitrice della fase regionale lombarda, che ha chiesto di partecipare fuori classifica per allenarsi in vista della gara nazionale di settembre, in programma a Caserta. Oltre al concorso, Urbino ha anche vinto un premio per il modo in cui ha affrontato la maxi emergenza.

Anche quest’anno, lasquadra locale aveva un’età media molto bassa, a dimostrazione del fatto che la Croce rossa offra opportunità pure ai giovanissimi, i quali si sono preparati al concorso per oltre un mese, vedendosi fino a cinque volte a settimana, di sera, e allenandosi con il supporto di truccatori, simulatori e istruttori, in lezioni pratiche e teoriche. È una cosa a cui il comitato tiene particolarmente, perché per i ragazzi rappresenta un momento sia formativo, sia di crescita nel saper soccorrere, perché insegna a fare squadra e a sostenersi e capirsi durante l’intervento, fattore fondamentale quando si esce in ambulanza o si è chiamati in causa per le grandi emergenze. Il Gruppo giovani include ragazzi e ragazze dai 14 ai 30 anni, che si occupano soprattutto di formazione, nelle scuole e nelle piazze, sensibilizzando verso temi come le malattie sessualmente trasmissibili, alimentazione, donazione del sangue, etc., ma già al raggiungimento della maggiore età possono prendere delle abilitazioni, per esempio a salire in ambulanza o al soccorso avanzato. Il periodo principale di reclutamento, per il comitato urbinate, presieduto da Gilberto Ugoccioni, è ottobre, ma durante l’anno ci sono comunque vari corsi organizzati per la popolazione.

Nicola Petricca