"Noi la metteremo in scena allo Sperimentale"

La Cenerentola, nel corso dei secoli,

è stata sottoposta a diverse varianti, che l’hanno resa sempre più conosciuta.

Ad esempio, possiamo trovare la Cenerentolai Perrault, Rossini, Giambattista Basile e Walt Disney. La prima Cenerentola mondiale, però, proviene dall’Antica Cina, scritta nel IX secolo da Youyang Zazu. La Cenerentola di Perrault è tra le opere più famose dello scrittore e la trama è molto simile a quella della Walt Disney, anche se contiene piccole differenze. La versione rossiniana, invece, è un dramma giocoso e lirico, ed il titolo completo è “La Cenerentola”, ossia “La bontà in trionfo”. L’opera venne rappresentata prima volta nel 1817 al Teatro Valle di Roma, senza riscuotere molto successo. Solo successivamente il dramma godrà del consenso del pubblico non solo in Italia, ma anche all’estero (soprattutto in Francia).

La fiaba più conosciuta è però quella ideata dalla Walt Disney, amata e apprezzata da adulti e bambini. Diventando un classico, è stato il maggiore incasso nei cinema Usa nel 1950 permettendo allo ’studio’ di ristabilirsi economicamente. Il 16 e 17 maggio le classi musicali dell’istituto Gaudiano di Pesaro rappresenteranno al Teatro Sperimentale la versione della Cenerentola, recitata e suonata. “Anche le opere più antiche resteranno per sempre in vita!”

Lucrezia Andreatini, Isabel Battaglia, Niko Della Santina Oliver Marchionni, Edoardo Oltolini, 2ª A, Gaudiano