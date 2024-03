"Noi, minoranza seria e impegnata"

Paolo Viti, capogruppo di minoranza a Cagli “Il Futuro in Comune“ nell’annunciare che non si ricandiderà alle prossime amministrative interviene sul lavoro svolto da lui e dal suo gruppo in questi cinque anni.

"Riteniamo che il ruolo svolto – spiega Viti – sia stato quello che l’opposizione deve fare, nel rispetto delle regole politiche, seriamente senza eccessiva pubblicità e in un contesto non facile. Si poteva fare meglio, magari con maggiore visibilità e coinvolgimento della popolazione? Certamente sì, ma nel nostro contesto non era certamente facile. La giunta Alessandri veniva dal mandato dei primi 5 anni con una spinta che il voto aveva evidenziato, con una serie di legami, sostegno ed appoggi elettorali consolidati. Come gruppi di minoranza ci siamo impegnati a contrastare la marginalizzazione e le problematiche".

Come vi siete mossi?

"Abbiamo svolto la nostra politica di controllo e di contrasto sui punti rilevanti di governo, esprimendo la nostra idea e la nostra contrarietà in presenza di visioni e valutazioni diverse. Laddove ci siamo trovati in disaccordo con gli amministratori di maggioranza, lo abbiamo fatto emergere, andando in fondo su ogni questione: parcheggi, scuola media delocalizzata, ubicazione del nuovo centro sportivo, posizionamento e regole di gestione dell’autovelox".

Iniziative particolari?

"Ci siamo fatti promotori della creazione della commissione ambiente, istituita per la prima volta a Cagli, ma mai costituita e resa inefficace dall’amministrazione. Quando richiesto, abbiamo lavorato nella revisione di regolamenti esistenti, ormai datati. Con la maggioranza, abbiamo lavorato per la fondamentale modifica del regolamento Tari. Siamo stati i promotori dei corsi di primo intervento che sta svolgendo la Croce Rossa Italiana di Cagli e l’utilizzo corretto dei defibrillatori sparsi su tutto il territorio comunale, grazie alla sinergia con la Cri, una nostra interrogazione ha risolto la problematica dei defibrillatori senza manutenzione".

Particolari iniziative?

"Abbiamo presentato il progetto completo ed articolato per la valorizzazione delle carbonare di Cagli, idea che avevamo presentato nella nostra campagna elettorale, convinti che fosse un grande traino per la nostra economia e motivo caratterizzante di eccellenza gastronomica su cui operare in futuro. Abbiamo dato la nostra totale disponibilità nel dopo alluvione e nella pandemia Covid, con un interesse non solo di circostanza, ma volto a trovare soluzioni".

Quante le interrogazioni?

"Oltre cinquanta specifiche e dirette in vari ambiti – lavori pubblici, gestione cimiteriale, situazioni varie nelle frazioni, ecc. – appoggiando ogni segnalazione ricevuta dai cittadini, richiedendo interventi mirati. Abbiamo presentato sei diverse mozioni nell’ambito ambientale e della mitigazione del cambiamento climatico, del lavoro con la creazione di coworking, dei servizi e progetti pubblici: colonnine elettriche per ricarica, casette dell’acqua, progetti per giardinetti pubblici e pincio; le mozioni sono state supportare da relazioni e progetti. Le nostre idee ed iniziative condivise, sono state tutte votate positivamente dal consiglio comunale ma mai messe a terra".

Un bilancio finale?

"Non siamo stati meri portatori di “no“ ma abbiamo cercato di incidere su alcuni argomenti, portando serenamente il nostro contributo".

