Noi, per un giorno dall’altra parte del microfono

Prof. e giornalisti per un giorno? Sì, si può! Dalla parte degli intervistati durante le interrogazioni a quella di intervistatori nell’evento conclusivo del progetto Benelli, che la nostra scuola ha realizzato per celebrare la nota azienda pesarese delle motociclette. Grazie a un role reversal, per una volta abbiamo potuto sentirci adulti e provare la sensazione di intervistare il noto telecronista di Sky Mauro Sanchini. Come veri giornalisti ci siamo preparati in classe con i nostri docenti, abbiamo approfondito la vita del pilota e commentatore, analizzato le fonti e formulato domande pertinenti, a cui Sanchini si è sottoposto con entusiasmo. Non è stato per nulla semplice, ma alcune curiosità sono state apprezzate particolarmente: "Cosa si sacrifica durante il percorso per arrivare ad alti livelli?" E ancora: "Com’è cambiata la sua guida su strada dopo gli incidenti avuti in carriera? Quanto è importante la sicurezza stradale?" Le risposte del pilota hanno spaziato dalla sua adolescenza al codice della strada, da aneddoti divertenti a spunti di riflessione sul sacrificio e la dedizione per ottenere la prima moto e vincere il primo Gp. Insomma, davanti a una platea di giornalisti, davanti ai nostri docenti, alla dirigente e ai nostri coetanei, ascoltare le risposte alle nostre domande è stato motivo di orgoglio. Il successo dell’evento, riportato anche su testate e reti locali, ci ha reso particolarmente felici. E per un giorno ci siamo sentiti adulti, giornalisti e anche un po’ prof.

Classe 3ª B