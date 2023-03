Noi ragazzi di oggi alla scoperta degli anni ’80

Per tutti, gli anni ‘80 sono un periodo fuori dagli schemi, segnato da nuovi stili musicali e icone della moda. Siamo qui con dei “veterani” che ci faranno rivivere quei bei tempi.

Se sbirciassimo nel vostro armadio che cosa troveremmo? "Sicuramente un paio di Levis 501, un giacchetto di jeans e una felpa Best Company; scarpe da ginnastica, All Star, Timberland e, chi aveva più soldi, anche i Camperos. Maglie oversize con spalle imbottite, bomber da paninari e fuseaux; alle ragazze piacevano vestiti neri New Wave e mantelle. Poi gli accessori: collane, orecchini, bandane, polsini".

E dei capelli che ci dite?

"Il mullet, taglio corto davanti e lungo dietro, andava tantissimo! Piacevano una cifra i capelli voluminosi, frisé e la permanente. Si andava dal parrucchiere per avere chiome cotonate e tinte di nero, rosso e biondo platino: molti gruppi musicali le portavano così. Ah! Sui capelli lisci venivano impresse immagini come cuori e stelle".

Quali canzoni troveremmo nel vostro walkman?

"Per noi è stato un sogno quando Vasco Rossi è andato a Sanremo con Vado Al Massimo e Vita Spericolata! Tra gli italiani ascoltavamo anche Renato Zero, Zucchero, De Gregori. Che dire poi di Michael Jackson e Cyndi Lauper? L’appuntamento top era il Festivalbar ma la musica si ascoltava anche con le musicassette che si riavvolgevano con la penna. Che bello sentire i Duran Duran e gli Spandau Ballet dai lunghi capelli cotonati! E Madonna? Cantante cult con inconfondibili gonne di tulle, calze bucate e anfibi".

Luoghi di incontro? Passatempi?

"Ci si incontrava tutti i giorni, alla stessa ora, in piazza o ai giardinetti per stare insieme o si andava a ballare in discoteca anche di pomeriggio. Ci si spostava in autostop. La cosa più bella però erano i festini da sballo nei garage in cui si ballavano i lenti!".

Quali sono i film e i programmi TV che amavate?

"Come dimenticare Top Gun, Rambo o Rocky al cinema? Di programmi per ragazzi, nel pomeriggio, seguivamo Candid Camera o Bim Bum Bam con Bonolis, Licia Colò e Uan; davano cartoni animati fantastici: Mazinga, Goldrake, Lady Oscar. A tarda sera seguivamo Drive In con Ezio Greggio e su MTV video musicali e programmi come DiscoRing. E così, tra una pizza e una cola, un panino al Burghy, le risate con gli amici e le note di una bella canzone sono trascorsi quei fantastici anni della nostra vita che non dimenticheremo mai".

Classe 2ª B