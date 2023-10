"Noi segnaliamo le cose, a Gambini va il merito"

"Noi siamo sempre presenti. In piazza, nelle vie e anche nei vicoli". A esclamarlo è Giorgio Londei, capogruppo e fondatore del movimento civico Urbino e il Montefeltro, assieme al collega consigliere comunale Federico Cangini. Questo come risposta al sindaco Maurizio Gambini, sulla questione lavori pubblici e segnalazioni su stampa e social. Infatti Gambini sostiene che i due abbiamo un modus operandi preciso: "Le loro uscite sono finalizzate ad accaparrarsi il merito delle azioni dell’Amministrazione".

Londei e Cangini non ci stanno e rimarcano: "Caro sindaco, a noi del movimento civico Urbino e il Montefeltro non interessano le polemiche: avevamo segnalato la situazione di San Bartolo e, poi, di via Budassi. Se i cittadini si rivolgono a noi ne siamo onorati, vuol dire che hanno fiducia. Dovrebbe solo ringraziarci visto che, poi, i problemi che i cittadini ci chiedono di sollevare trovano risposte negli interventi. Tranquillo sindaco, le sue parole incoraggiano noi e i nostri sostenitori ad essere sempre più presenti sui problemi dei cittadini".

Insomma nessuno lascia la presa. Proprio Giorgio Londei racconta di nuove segnalazioni ricevute, come i “cambiamenti“ post restauro alla facciata del teatro, sicuramente frutto di ricerche storiche. "Ero in un vicolo di via Mazzini e una signora si lamentava che gli studenti imbrattavano l’area. Io le ho risposto: “Lei avrà anche ragione ma se a Urbino non ci fossero gli studenti, che sono più degli abitanti scesi a 13mila e settecento, potremo anche chiudere la città“. Ecco, ripeto, il sindaco dovrebbe solo ringraziarci. Siamo sempre tra la gente e solleviamo i problemi. Perché Gambini interviene, sempre, dicendo che il merito è il suo proprio sugli stessi problemi da noi segnalati? Sarebbe meglio fare un elenco delle criticità e risolverle. Anzi – conclude Giorgio Londei – voglio farne presente uno nuovo".

Prego. "Ho centinaia di cittadini che mi chiedono perché dopo il restauro del teatro Sanzio le colonne ed il leone ora sono bianchi. Hanno cambiato colore. Avrei potuto fare un articolo, invece lo chiedo a lui. Io lo preferivo prima e non ora, bianco. Così come il dibattito se il centro storico deve essere a mattoni o scialbato. Uguale per san Francesco, il Pantheon di Urbino, dove ci sono delle macchie che contrastano con il centro Unesco. Se il sindaco ha un piano dei lavori siamo contenti ma, sicuro, proseguiamo sulla nostra strada. A segnalare le problematiche e ad ascoltare i cittadini. La città è di tutti".

