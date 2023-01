"Noi siamo una vera lista civica e non cambiamo la nostra natura"

Le elezioni comunali ci saranno a Pesaro l’anno prossimo, ma la situazione politica porta i protagonisti ad anticipare i tempi. Lo ha fatto anche il sindaco Matteo Ricci intervenendo sulla sua giunta con l’inserimento dell’assessore Maria Rosa Conti di Europa Verde-Verdi al posto di Heidi Morotti della lista civica Il Faro. Una scelta dal tono tutto politico per incentivare i Verdi a schierarsi con l’alleanza di centro sinistra.

Ma la mossa ha suscitato la reazione tutt’altro che positiva delle liste civiche. A cominciar dalla lista Una Città in Comune, che ha diffusa una nota piuttosto secca intitolata: "Siamo fieri di essere "civici". Quasi un messaggio per il futuro del centro sinistra: "Le polemiche degli ultimi giorni sulle liste civiche, ci motivano ancora di più a proseguire – scrivono i consiglieri comunali Sergio Castellani e Giorgia Leonardi– il nostro percorso politico, non partitico, di ascolto diretto con il cittadino. Si avvicina a grandi passi l’appuntamento con il rinnovo elettorale dell’amministrazione pesarese".

"Ci piace ricordare – insistono –, in questa ottica, che nelle scorse elezioni quasi un pesarese su quattro ha affidato la sua rappresentanza ad un candidato in liste civiche, evidenziando sempre di più la disaffezione verso la politica intesa come “partitica“, che evidente non riesce più a rappresentarli". Il messaggio verso il centro sinistra e il sindaco Matteo Ricci è piuttosto chiaro: "Un Gruppo Civico conosce profondamente il territorio, prende contatto diretto con i cittadini ed a loro risponde direttamente, rappresentandone la voce e mantenendo sempre coerente – scrivono i due consiglieri – la propria identità. Nulla vieta, peraltro, se si vuole poi allargare lo sguardo all’ambito nazionale, di cercare alleanze con altre forze politiche, magari organizzate a livello nazionale. Ma sempre con l’obiettivo di avere maggiore forza in ambito locale, cittadino, regionale, e magari anche nazionale. Sempre mantenendo salda la vocazione civica, sempre in piena coerenza con gli impegni presi direttamente con i cittadini".

"La nostra lista civica – sottolineano i rappresentanti della lista fondata dall’assessore Enzo Belloni – agisce da anni secondo questa linea e intende continuare a seguire, sempre più convinta dell’importanza di essere civici e di restare vicina ai cittadini, rappresentandone al meglio le necessità". Non pare certo in discussione l’adesione al centro sinistra in proiezione comunale, ma l’accordo siglato con l’area di Europa Verde dall’alleanza di centro sinistra ha lasciato il segno in tutte le liste civiche. D’altra parte dopo l’avvento dei 5 Stelle e dei Verdi gli spazi per le liste civiche si sono ridotti drasticamente e nessuno vuole lasciare agli altri spazi politici gratuitamente.

Luigi Luminati