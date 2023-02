"Nolfi, non lasciamo a piedi nessuno" Ma sistemare 450 ragazzi è un rebus

di Anna Marchetti "La Provincia non ha mai lasciato a piedi nessuno. Le soluzioni transitorie sono state sempre trovate a Piobbico come a Urbino e Urbania, sarà così anche questa volta". Sulle ipotesi dello spostamento temporaneo degli alunni del Nolfi, una volta che partirà il cantiere per la demolizione e ricostruzione dell’edificio ‘Aule’ al Campus, il presidente Giuseppe Paolini "invita alla calma". Senza, però, indicare quali potrebbero essere "le soluzioni transitorie" a cui accenna né da quale anno scolastico saranno adottate. Inoltre non fa alcuna considerazione sulla particolare situazione in cui si trova il Nolfi a cui è già stata sottratta, a partire dall’anno scolastico 2019-2020, la disponibilità dell’ex Carducci, dichiarato inagibile. Tutti sanno a Fano quanto sia stato complicato recuperare aule per gli studenti orfani dell’ex Carducci e arrivare alla soluzione attuale delle due sedi, Campus ed ex Battisti. Ma Paolini insiste: "Non ha senso annunciare ipotesi a raffica due giorni dopo la lettera dalla Regione con la quale si comunica che la nostra proposta è stata inserita tra gli interventi finanziabili (con 6,2 milioni di euro) dopo lo scorrimento della graduatoria. Vogliamo ragionarci insieme alla scuola, all’Ufficio scolastico provinciale e al Comune. Siamo sicuri che con la collaborazione di tutti...