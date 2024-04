Nominata la nuova presidente: prescelta Valentina Bernardini

E’ Valentina Bernardini la nuova presidente della Carnevalesca. Spetterà a lei guidare l’ente dopo l’uscita di scena di Maria Flora Giammarioli, candidata al consiglio comunale per Fratelli d’Italia. Al fianco di Bernardini, nel ruolo di vice presidente, Cristina Fenocchi che prende il posto di Stefano Mirisola, anche lui candidato al consiglio comunale per la Lega. Presidente e vice presidente sono state ritenute dal consiglio direttivo "profili capaci di portare avanti con passione e professionalità il percorso avviato dal gruppo di lavoro nell’ottobre del 2022. Bernardini rappresenta il lato emergente di questa squadra, essendo entrata proprio due anni fa dimostrando subito notevoli doti organizzative, mentre Fenocchi era componente del direttivo anche nel triennio 2019-2023 e nel corso di questi anni si è distinta per l’opera di raccordo svolta coi carristi".

Nel corso della stessa riunione sono stati ratificati gli ingressi dei primi due dei non eletti della lista unica votata ad ottobre del 2022: si tratta di Alessandro Eusepi e Giannetto Paluzzi. Il consiglio direttivo attualmente in carica è così formato: Massimiliano Barbadoro, Valentina Bernardini, Daniele Carboni, Alessandro Eusepi, Cristina Fenocchi, Raffaella Manna, Sarah Olivieri, Giannetto Paluzzi, Alessandra Patregnani, Gloria Riberti, Tatiana Tonnini, Enrico Tosi, Danilo Trastulli, Saul Salucci, Lucia Vicini.

an. mar.