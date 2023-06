Nomine in sanità "Scelti i migliori dg"

Alcuni lo raccontano come una specie di ring. Lui invece parla di normale "dialettica all’interno del gruppo di maggioranza". L’assessore Filippo Saltamartini, all’indomani della giunta-fiume per la designazione dei nuovi direttori generali delle 5 Ast, osserva: "Io non nego le diverse posizioni però abbiamo scelto le persone che per caratura personale ed esperienza riteniamo possano affrontare al meglio le sfide della sanità". Come noto all’Ast 1 ci sarà Nadia Storti, Daniela Corsi all’Ast 3 di Macerata, Gilberto Gentili all’Ast 4 di Fermo e, dal 17 luglio, Giovanni Stroppa all’Ast 2 di Ancona e Nicoletta Natalini all’Ast5 di Ascoli Piceno. "Dovevamo individuare figure capaci di trainare il servizio sanitario regionale verso delle sfide importanti – dice Saltamartini – La prima sfida riguardava l’azienda sanitaria di Pesaro Urbino caratterizzata da una mobilità verso l’Emilia-Romagna rilevante e dalla necessità di fondere due aziende (Marche Nord e l’Area Vasta 1) quindi abbiamo scelto l’ex dg dell’Asur". Ad Ascoli Piceno la situazione più complicata. "Serviva una figura di spessore. L’abbiamo trovato nella dottoressa Natalini".