Nomine: "Non sempre va tolto chi era alla guida prima"

Il dottor Girolamo Martino, (foto) ginecologo dell’ex Area vasta 1, e consigliere comunale di Mondavio, interviene sulle nomine alla guida delle nuove Ast: "La liturgia politica si esprime attraverso i riti e le parole ma, mentre i riti sono per loro natura ripetitivi e almeno apparentemente immutabili, le parole dovrebbero avere due caratteristiche: originalità e appropriatezza. Mi riferisco, nella fattispecie, alla parola “discontinuità”, usata e abusata in questi giorni a proposito della trasformazione nella sanità regionale, che vedo peraltro con grande favore purché non sia solo un “vernissage” senza un successivo, pur complesso e lento, percorso di completamento".

"Non si devono sospendere – continua il dottor Martino – o eliminare opere e investimenti significativi solo perché avviati da amministrazioni precedenti. La buona politica raccoglie, migliora e porta a compimento quanto è già in corso d’opera altrimenti spreca tempo e risorse: e dal momento che i cittadini sono ora molto attenti (appaiono distratti solo a chi tali li vuol vedere) chi spreca paga il conto alle elezioni successive".

"Ma c’è un altro ambito in cui in questi giorni risuona a sproposito la parola “discontinuità” e cioè quando viene invocata in riferimento alle figure apicali dell’amministrazione sanitaria: certo, nessuna nomina può e deve essere “a vita” ma in un momento delicato di passaggio quale quello attuale (che non può certo durare solo il breve tempo del commissariamento) chi meglio di coloro che hanno gestito il pregresso può assicurare oltre alla competenza (non esclusiva, certo!) l’indispensabile conoscenza, accumulata negli anni, della situazione locale ? Il cosiddetto “spoilsystem” (per inciso, fu voluto da Bassanini e D’Alema, pertanto, appare grottesco che oggi, dall’opposizione, si gridi allo scandalo!) va inteso come possibilità, non come obbligo. In conclusione: una “discontinuità progettuale”, migliorativa e non sostitutiva, legittimamente tesa alla caratterizzazione politica di chi governa, non implica necessariamente una discontinuità di persone".