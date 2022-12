Nomine sanità, la Regione prende tempo

di Benedetta Iacomucci

Il Risiko delle nomine per le future Aziende sanitarie territoriali è appeso agli equilibrismi della politica. I nomi dei commissari delle cinque Ast e dei direttori generali di Torrette e Inrca, attesi per ieri, non sono stati annunciati. Un indugio che sembrerebbe prefigurare una non totale convergenza sui nomi o comunque una difficoltà a chiudere il cerchio. Al termine di una giornata di confronto nelle segrete stanze di Palazzo Raffaello, in serata è arrivata la comunicazione che la giunta si sarebbe successivamente riunita l’indomani, vale a dire oggi. Perché è certo che dal primo gennaio le nuove aziende sanitarie territoriali dovranno sicuramente avere un commissario.

A sparigliare le carte, e a rendere la partita più complessa, è stata l’esclusione dalla lista dell’albo nazionale dei ’papabili’, per assenza di requisiti, di Daniela Corsi, ex direttore di Area Vasta 3, e Massimo Esposito, ex direttore di Area Vasta 5. Figure di riferimento su cui la giunta puntava, e la cui indisponibilità ha reso più difficile il completamento del puzzle. Diverso invece il discorso per Inrca e Torrette, per i quali è già stata individuata la rosa dei nomi (tre per Torrette e sei per l’Inrca): in questo caso si è scelto però di prorogare l’assetto esistente fino alla nomina dei nuovi direttori, che avverrà al massimo entro il 29 gennaio. Resteranno dunque in carica i due direttori generali nominati ad interim il 28 novembre, Antonello Maraldo (già direttore amministrativo) a Torrette e Andrea Vesprini (già direttore sanitario) all’Inrca. Nomine che poi andranno ratificate dall’università politecnica e dal ministero.

Per quanto riguarda la nostra provincia, ovvero l’azienda sanitaria territoriale numero 1, il duello è tra Romeo Magnoni, ex direttore di Area Vasta 1 e attuale subcommissario; e Maria Capalbo, ex direttore generale dell’azienda ospedaliera Marche Nord e attuale commissaria. Quello che sembra certo, al momento, è che nessuno dei due rimarrà ’disoccupato’. Se il primo – come da molti parti si ritiene – dovesse spuntarla per la Ast 1, per la competitor Capalbo potrebbe aprirsi un futuro all’Inrca di Ancona (il suo nome è tra i 6 che hanno superato le selezioni) oppure come commissario in una delle altre quattro Ast.

Il ruolo del commissario consisterà nel gestire la transizione fino al concorso per direttore generale. La giunta ha parlato di due o tre mesi, ovvero il tempo strettamente necessario per istruire le pratiche. Ma è molto probabile che servirà una proroga e che quindi l’incarico si protragga per almeno 78 mesi. Dopodiché è presumibile che saranno gli stessi commissari a proseguire il lavoro in veste di direttori generali. Anche perché la transizione, specialmente per quanto riguarda l’Area vasta 2 e l’Area vasta 1 – con l’incorporazione dell’azienda ospedaliera Marche Nord nell’Ast – è una faccenda complessa e chi dovrà gestirla, difficilmente, poi, sarà disposto a fare passi indietro.

Altro duello importante è quello tra Armando Gozzini e Nadia Storti per la direzione generale dell’azienda ospedaliero universitaria delle Marche (Torrette). Due pezzi da novanta della sanità regionale, le cui destinazioni produrranno, a catena, tutta una serie di altre sistemazioni. In un puzzle che ha molto a che vedere con la politica e poco con la salute.

L’esito di questo gioco di incastro, sarà l’addio definitivo all’Asur regionale e all’azienda ospedaliera Marche nord, secondo un modello di assetto sanitario disegnato dalla legge 192022 approvata in Consiglio regionale all’inizio di agosto. Dal primo gennaio, infatti, spariranno dalle frequenze dopo diciannove anni l’azienda sanitaria unica regionale (Asur), le cinque Aree Vaste, l’azienda ospedaliera Marche Nord e domani, primo gennaio, diventeranno operative le cinque Ast (aziende sanitarie territoriali), una per ogni provincia sul modello delle Aree Vaste (Ancona, Ascoli, Fermo, Macerata, Pesaro-Urbino incorporerà Marche Nord), ma dotate di personalità giuridica e con piena autonomia organizzativa e di spesa, seppur con il coordinamento generale del dipartimento salute della Regione e l’affidamento al Suam delle procedure uniche di acquisto di beni e servizi. Sopravvivono l’azienda ospedaliero-universitaria delle Marche (Torrette) e l’Inrca (Istituto nazionale di riposo e cura per gli anziani).