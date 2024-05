"Non abbiamo responsabilità sull’impianto"

La Federazione Italiana Pentathlon Moderno, preso atto delle polemiche apparse sulla stampa locale in merito all’incuria, all’erba alta e all’impossibilità di ingresso del pubblico nella Piscina ’Facchini’ di Pesaro, dove sabato 25 maggio si è svolto il Campionato Italiano Under 15 di pentathlon moderno, precisa che "la Fipm, ha costruito e gestito fino all’agosto 2022 la Piscina intitolata ad Adriano Facchini e sita in via Togliatti. Attualmente la Federazione non ha più alcuna responsabilità nella gestione dell’impianto, avendo concluso la propria esperienza in qualità di gestore il 31 agosto 2022. A proposito delle tribune, nel progetto depositato ed approvato dal Comune di Pesaro le tribune non erano previste, e dunque non sono mai state realizzate. Il pentathlon moderno però, continua a essere sempre più praticato a Pesaro e nelle Marche, e la gara svolta sabato, con la partecipazione di circa 200 atleti da tutta la penisola, ne è stata ancora una volta la dimostrazione ed è motivo di orgoglio per la Federazione. La Fipm ringrazia l’Asd Futura, il responsabile del Comitato Organizzatore Raoul Rossi, e il delegato regionale delle Marche per l’organizzazione e l’ottima riuscita del Campionato Italiano".