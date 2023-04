"Non abbiate paura, siate umili e solidali con chi ha bisogno di aiuto"

"Non avere paura, non fare paura, libera la paura" E’ un messaggio che invita al coraggio di stare vicini al prossimo per vincere qualsiasi periodo buio siamo chiamati ad attraversare, quello che il vescovo di Fano Fossombrone Cagli Pergola lancia alla sua comunità nell’ultima Pasqua prima del pensionamento. "Ognuno di noi sperimenta quotidianamente, in maniera più o meno intensa, che la sofferenza, perché abbia un minimo di senso, deve essere sempre e solo un passaggio verso la gioia piena - scrive monsignor Armando Trasarti -. Questo è il messaggio assolutamente universale della Pasqua, quello che affascina e fa vibrare le corde del cuore di ogni essere umano". Altrimenti non ne varrebbe la pena. Per cui "La Pasqua ci ricorda che al buio segue sempre la luce e che la speranza può vincere tutte le difficoltà" dice Trasarti ricordando che "tutti nella vita abbiamo le nostre sofferenze, le nostre croci, fisiche, psicologiche, affettive, economiche. Penso agli ammalati, agli anziani specialmente se soli. Ai disoccupati, ai carcerati e anche a persone giovani che hanno avuto qualche disavventura e attraversano un momento di crisi. Il modo migliore di augurare loro Buona Pasqua è di volergli bene, interessarsi dei loro mali e dire che preghiamo per loro, Gesù risorto li aiuti a trovare la serenità e la gioia di vivere". Per il vescovo il significato paradossale laico e religioso della Pasqua coincidono, tanto che nel suo augurio cita sia le scritture che i poeti Alda Merini ed Ernesto Olivero. "L’uomo può ‘risorgere’ - conclude Trasarti -, raggiungere la gioia e la pienezza di vita solo se esce da sé per abbassarsi ed andare incontro a chi soffre. Bisogna avere l’umiltà di accettare questo paradosso".