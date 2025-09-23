Non basta il ’naso elettronico’. Troppo tanfo dalla discarica

I cattivi odori persistono, ma le risposte non arrivano. Un tanfo ad ondate, in modo più o meno persistente a seconda del vento, continua ad ammorbare l’aria di Babbucce, la frazione di Tavullia dove si trova la discarica di Cà Asprete gestita da Marche Multiservizi. A segnalare il disagio, una quarantina di abitanti della frazione che nelle scorse settimane hanno scritto al Sindaco, chiedendo una misurazione delle esalazioni, più approfondita rispetto a quella che è stata effettuata finora dal gestore con lo strumento del ‘Naso elettronico’.

Hanno chiesto anche un protocollo ufficiale per il monitoraggio in cui vengano definite le modalità di rilievo, la mappatura della dispersione e l’identificazione molecolare dei composti, oltre a una piattaforma digitale per raccogliere, tracciare e processare le segnalazioni, nonché il coinvolgimento diretto della popolazione, in una logica di trasparenza e di condivisione dei dati. Al contempo per segnalare la persistenza dei cattivi odori hanno scritto anche a Marche multiservizi e ad Arpam. Ma tutto tace.

"Nessuno finora ci ha risposto – fanno sapere i cittadini - . L’unico segnale è arrivato dal responsabile tecnico della discarica, che ha minimizzato il problema, nonostante che i cattivi odori si siano sentiti anche nel fine settimana. Chiediamo trasparenza e coinvolgimento dei cittadini. Purtroppo stiamo assistendo a una mancanza di volontà in tal senso". Nel corso del suo tour elettorale l’ex sindaca di Tavullia Francesca Paolucci, candidata alle regionali con la lista ‘Marchigiani per Acquaroli’ si è impegnata a sostenere la chiusura della discarica nel 2028. Sul tema la incalza la consigliera regionale e candidata per il Pd alle prossime elezioni, Micaela Vitri. "Domando perché Acquaroli che ha governato fino ad oggi non abbia messo nero su bianco la chiusura della discarica – dice Vitri - . Anche noi sosteniamo che la discarica vada chiusa nel 2028. Le cose però vanno fatte seriamente. Quindi va detto dove andranno a finire i rifiuti, quando la discarica sarà chiusa. Per questo serve un piano concreto di riduzione che preveda anche di bloccare l’arrivo dei rifiuti da fuori regione e da fuori provincia".