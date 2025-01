"Non basta pulire l’area della ex fornace"

L’avvio delle pulizie nell’area dell’ex Fornace Volponi è positivo, ma dovrebbe essere accompagnato da una visione di ciò che tale luogo debba diventare, perché "pulire uno spazio senza sapere come utilizzarlo non è una soluzione, bensì un intervento parziale e miope".

Lo sostiene Federico Scaramucci, capogruppo del Pd in Consiglio comunale, che definisce l’area "di grande valore storico, culturale e simbolico per la città" e spiega: "La decisione dell’amministrazione comunale di procedere senza un chiaro progetto di riqualificazione dimostra una mancanza di pianificazione e strategia che rischia di vanificarne il potenziale. L’ex Fornace Volponi potrebbe diventare un punto di riferimento per Urbino e per tutto il territorio circostante, ma per farlo è necessario un progetto ambizioso, sostenibile e condiviso, capace di valorizzare l’area in ottica multifunzionale".

Secondo Scaramucci e i gruppi di minoranza, tale luogo dovrebbe trasformarsi un nuovo spazio multifunzionale per Urbino: "Come già detto in campagna elettorale, proponiamo che sia alla base di un vero confronto con la cittadinanza e diventi un centro nevralgico per la cultura, l’innovazione e la comunità. Un luogo che possa ospitare: eventi culturali come mostre, concerti, spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche all’interno di un nuovo auditorium; spazi per l’innovazione e il coworking, dove giovani professionisti, startup e ricercatori possano incontrarsi e collaborare; aree per attività sociali e sportive, offrendo servizi e spazi per i cittadini di tutte le età; un polo di attrazione turistica, con percorsi dedicati alla storia industriale della città e iniziative per promuovere il territorio. Le risorse ci sono, basta cercarle, e non devono necessariamente gravare sul bilancio comunale. Esistono numerose opportunità di finanziamento a livello regionale, nazionale ed europeo".

In definitiva, Scaramucci chiede all’amministrazione di "abbandonare un approccio improvvisato, come mandare a pulire con le ruspe dopo la nostra interrogazione in Consiglio comunale, tanto per far vedere che si fa qualcosa" e di attivarsi subito "per elaborare un progetto concreto e attrattivo, coinvolgendo cittadini, associazioni, professionisti e Università. È fondamentale trasformare l’ex Fornace Volponi in un modello di rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile. La pulizia dell’area è solo un primo passo, ma non può e non deve essere l’unico. Senza una visione chiara e un progetto condiviso, il rischio è che rimanga uno spazio vuoto e privo di significato, simbolo di un’amministrazione che preferisce interventi di facciata a soluzioni strutturali. Noi crediamo che Urbino meriti di più: un’amministrazione che sappia guardare lontano e trasformare le potenzialità in realtà".

Nicola Petricca