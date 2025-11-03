Testa da giganti. E se torna Ciro...

Gianmarco Marchini
Testa da giganti. E se torna Ciro...
CronacaNon basta un buon match per resistere ad Aversa
3 nov 2025
BEATRICE TERENZI
Cronaca
Non basta un buon match per resistere ad Aversa

essence hotels fano

1

aversa

3

(28-26, 24-26, 21-25, 19-25)

: Coscione 3, Tonkonoh 16, Merlo 17, Roberti 12, Ricci 5, Mengozzi 7, Iannelli (L), Campilongo, Galdenzi, Fornal 2, Sorcinelli, Bisotto, Rizzi 1, Arguelles Sanchez. All. Mastrangelo.

AVERSA: Minelli, Vattovaz 9, Tallone 15, Raffa, Mattei 13, Mazza, Motzo, Tiozzo 17, Garnica 3, Iorio, Agouzoul, Guerrini, Mentasti, Volpato 18. All. Tomasello.

Arbitri: Di Bari Pierpaolo e Marotta Michele

Note: Fano battute vincenti 3, battute sbagliate 19, muro 9; Aversa battute vincenti 6, battute errate 21, muro 13.

L’Essence Hotels viene fermata da Aversa. La Virtus gioca due set d’altissimo livello, poi cede sotto i colpi di un’ambiziosa avversaria. Partita spettacolare nelle prime due frazioni con Fano che gioca senza timori reverenziali e risponde colpo su colpo ad un avversario costruito per fare un campionato di vertice. Nel primo set le due squadre vanno avanti a braccetto con i fanesi che provano ad allungare con Tonkonoh (22-20), ma Garnica al servizio infila un parziale di 3 a 0 per i suoi (22-23). I normanni sprecano alcuni set point e sul 26-26 prima Mengozzi e poi un muro di Tonkonoh su Tallone fanno esplodere il Palas Allende. Sulle ali dell’entusiasmo l’Essence Hotels parte forte nel secondo set (9-6), la coppia Tallone-Tiozzo non ci sta e i campani sorpassano (12-15 con due muri di Mattei). Volpato al centro è on fire e gli ospiti mantengono un importante vantaggio (23-24). Merlo illude i suoi (24-24), poi Vattovaz piazza l’ace del 26-24. Equilibrio anche nella terza frazione fino al 17-17, poi Garnica al servizio mette in crisi la ricezione dei locali mentre Tiozzo e Tallone appaiono infermabili in fase offensiva (19-23). Parziale chiuso dallo stesso Tallone. Ancora una volta è il muro campano a fare la differenza nella quarta frazione (11-14), mentre in attacco gli aversani sono molto continui e non sbagliano più un colpo fino alla fine. Per la Virtus è la seconda sconfitta consecutiva. Ma anche questa volta è una big a bloccare il cammino dei biancorossi.

