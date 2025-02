Non basta un ottimo primo tempo. Bramante non resiste al Cagliari

Cagliari 71Bramante 67: Manca 2, Cabriolu, Giordano 29, Potì 16, Villani ne, Thiam 4, Picciau 2, Locci 4, Maresca 14, Sanna.BRAMANTE: Crescenzi ne, Ricci ne, Sgarzini 4, Ferretti ne, Ferri, Nicolini E. 14, Centis 2, Rinaldi 21, Stefani 21, Panzieri 5, Lanci ne. All. Nicolini M.Parziali: 18-20, 32-41, 58-59, 71-67.

Al Bramante non basta un ottimo primo tempo per avere la meglio su un validissimo avversario come l’Esperia Cagliari. I padroni di casa partono subito forte andando sul 7-2 dopo appena 2 giri di lancette, ma il Bramante impiega altrettanto tempo ad impattare il punteggio sul 9-9 grazie alla tripla di Rinaldi. Il 2/2 dalla lunetta di Locci portano le squadre alla prima pausa sul 18-20. Nella seconda frazione continua lo show di Rinaldi che piazza altri 12 punti dal 10’ al 20’ e lancia il Bramante sul +10. I sardi provano a ricucire un po’ lo strappo. Il canestro di Maresca manda le squadre dentro gli spogliatoi sul 32-41. Al rientro sul parquet la partita diventa bellissima con triple a non finire, da una parte Giordano realizza 17 punti nella sola terza frazione e dall’altra parte ci pensa Enrico Nicolini con 3 bombe. Alla terza sirena, tuttavia, il Bramante è ancora avanti per 58-59. Negli ultimi 10’ il canestro per il Bramante si stringe inesorabilmente consentendo ai ragazzi di coach Nicolini di segnare appena 8 punti dal 30’ al 40’. Stefani con 4 punti riesce solo a dimezzare lo svantaggio con il punteggio che alla sirena finale è di 71-67.