Non basta una perla del solito Karlsson. La Vis raggiunta ancora una volta nel finale

VIS (4-3-2-1): Neri F.; Da Pozzo (1’ st Neri G.M.), Tonucci (20’ st Peixoto), Rossoni, Zoia; Iervolino (28’ st Valdifiori), Di Paola, Rossetti; De Vries (50’ st Molina), Mamona (20’ st Pucciarelli); Karlsson. All. Banchieri. A disp. Polverino, Fortin, Nina, Loru, Pierluigi, Foresta, Molina, Bastianelli, Kemayou.

SPAL (4-3-3): Alfonso; Fiordaliso, Peda, Bassoli, Tripaldelli (18’ st Celia); Collodel (49’ st Valentini), Bertini (18’ st Antenucci), Contiliano (42’ st Puletto); Rao (18’ st Edera), Rabbi, Maistro. All. Colucci. A disp. Meneghetti, Del Favero, Bruscagin, Orfei, Parravicini, Saiani, Dumbravanu, Angeletti, Deme.

Arbitro: Castelleone di Napoli.

Reti: 3’ pt Karlsson, 49’ st aut. Peixoto.

Note – Serata umida, spettatori 1.446 (364 ospiti), incasso 8.362 euro (più rateo 3.539 euro dei 602 abbonati); ammoniti Bertini, Da Pozzo, Rossetti, Maistro, Di Paola, Neri F., Neri G.M.; angoli 3-4; recupero 2’ + 6’.

Un’autorete all’andata, una al ritorno. E la Spal ringrazia. Punti pesanti, anche nell’ottica eventuale degli scontri diretti. La Vis paga ancora una volta (la terza nelle ultime 7 gare) i minuti di recupero. Un corner calciato male da Maistro, la svirgolata di Peixoto e l’ennesima vittoria sfumata. Avanti con i pareggi – siamo a 11 – la classifica si muove ma mica poi tanto, il rammarico cresce. C’è poco da rimproverare ai ragazzi di Banchieri. Hanno indirizzato la gara con un gran gol, verticale sull’asse Zoia Mamona, con cross perfetto per la testa di Karlsson, hanno saputo soffrire, hanno resistito con una difesa inedita dopo l’infortunio di Tonucci (noie muscolari), con acciacchi davanti (Pucciarelli) e nessun vero cambio in attacco. Hanno avuto ancora una volta il dio Crono come nemico. Il pari ci sta.

Ha costruito di più la Spal di Colucci, pur senza mai riempire il vuoto dentro l’area. Brava la Vis a bucarla sul lato debole con l’ottima giocata di Mamona, che ha avuto altre chance ed è stato poi dirottato sull’altra fascia per dare più protezione a un Da Pozzo a sua volta preso in mezzo da Maistro, Tripaldelli e soci. La Vis del primo tempo è stata presto costretta al blocco basso, ha rischiato su punizione (traversa di Collodel), su una conclusione di Rao (Neri respinge) dopo che l’arbitro ha ignorato un colpo alla testa subìto da Tonucci, e su un paio di situazioni sbrogliate in extremis. Ma ha anche prodotto conclusioni con Di Paola (volèe alta di poco) e un De Vries poco incisivo (sinistro centrale). La ripresa invece, a parte una rasoiata deviata dell’ottimo Karlsson (il vichingo è al 4° centro nelle ultime 4 gare) è stata quasi a senso unico e quando Colucci ha potuto metter dentro Antenucci ed Edera è stato vero assedio. Anche se non sono arrivate occasioni limpide. Bravo Filippo Neri a chiudere due volte su Antenucci, bravo il gemello (al debutto) in diverse situazioni, bravi Zoia e Rossoni a chiudere due volte con la squadra sbilanciatissima. Brava la barriera a murare una punizione di Antenucci in area dopo un’ingenuità di Neri (palla tenuta in mano due volte). Fino al calcio d’angolo fatale. Se la settimana porterà i rinforzi attesi (Nicastro e Obi), sarà più facile mandare giù il boccone amaro.