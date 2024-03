Non basta una Vis generosa. Vince la qualità della capolista

Vis Pesaro

0

Cesena

2

VIS (3-4-2-1): Neri F.; Neri G.M., Tonucci, Zagnoni; Mattioli, Iervolino (10’ st Valdifiori), Rossetti, Peixoto (40’ st Mamona); Di Paola, Pucciarelli; Nicastro (28’ st Karlsson). All. Banchieri. A disp. Mariani, Polverino, Ceccacci, Nina, Loru, Pierluigi, Bastianelli, Gulli, Da Pozzo, Molina, Castigliani, Kemayou.

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Piacentini (1’ st Ciofi), Prestia, Silvestri; Pierozzi (22’ st David), Francesconi, De Rose (40’ st Chiarello), Adamo; Berti (22’ st Varone), Kargbo (36’ st Ogunseye); Shpendi. All. Toscano. A disp. Klinsmann, Siano, Donnarumma, Coccolo, Corazza, Campedelli, Pieraccini.

Arbitro: Bordin di Bassano del Grappa. Reti: 17’ pt Berti, 50’ st Ogunseye.

Note - Serata fresca (13°), spettatori 2.228 (723 ospiti), incasso 21.239 euro.; ammoniti Neri G.M., Rossetti, Tonucci, Ogunseye, Valdifiori, Banchieri, Toscano; angoli 5-7; recupero 1’ + 6’

Finisce come da pronostico (e da tradizione) ma la Vis fa penare la capolista, restando in partita fino all’ultimo ed incassando il raddoppio a fine recupero. Ed esce dal campo con non poche recriminazioni. La più grossa per un rigore negato a Pucciarelli, travolto in area da Pierozzi. Si era a metà ripresa, sullo 0-1. Bordin (quarta sconfitta su quattro con lui per la Vis) ha chiuso entrambi gli occhi, le riprese tv gli danno clamorosamente torto. La squadra di Banchieri, disposta con il ritorno alla difesa a tre per mettersi a specchio coi bianconeri, ha giocato la partita che doveva: generosità, applicazione, caccia continua alle seconde palle. E pericoli portati soprattutto sulle palle inattive. Ha commesso un errore fatale sul primo gol e l’ha pagato caro. Pesaro disputa un primo tempo piuttosto ordinato (un solo fallo commesso nella prima mezzora), pur dentro una partita di comprensibile contenimento. Senonché arriva uno svarione difensivo, sotto forma di cattiva lettura, e il Cavalluccio si trova la strada spianata. Tutto nasce da un attacco vissino, Pucciarelli serve un assist involontario a Karbo e da lì si sviluppa la ripartenza; il cross di Karbo nel cuore dell’area vedi Berti liberissimo di stoppare e segnare, con Tonucci clamorosamente scavalcato dal pallone. La Vis rischia anche il secondo: stavolta la palla persa è di Iervolino, Shpendi si invola e libera Berti sul quale Filippo Neri compie una prodezza. Ma l’opportunità capita anche ai vissini: punizione in rea di Di Paola rintuzzata male da Prestia e sinistro ravvicinato di Zagnoni sul quale Pisseri si accartoccia.

La Vis della ripresa è più decisa e va più volte al tiro. L’occasione più grossa capita su angolo: batte Di Paola, svetta Tonucci e Pucciarelli manca la deviazione sottomisura. Detto del rigore mancato, il resto è campo aperto per le ripartenze della capolista, che centra l’incrocio col nuovo entrato Varone (assist di Shpendi), lo manca col suo bomber principe e lo trova infine con Ogunseye, incornata perentoria sul cross al bacio di David. Per la Vis una girata a lato di Pucciarelli e una girata aerea debole di Karlsson. Risultato negativo, prestazione no. Ma i punti scarseggiano terribilmente. E alle porte c’è la trasferta di Sassari.