"Non bocciamo a prescindere. Ma vediamo scenari disastrosi"

Sul finire del 2024, la minoranza traccia un bilancio dei primi sei mesi di opposizione in Consiglio comunale, definendo le proprie priorità per il 2025, e dell’inizio del terzo mandato dell’amministrazione Gambini, bocciandone l’operato su tutta la linea.

"Non è una bocciatura a prescindere, ma deriva dalle azioni della maggioranza – dice Federico Scaramucci, capogruppo Pd –. Abbiamo visto modalità non corrette di operare, senza programmazione, e questo è uno dei loro problemi maggiori. Poi ci sono scenari disastrosi: calano presenze turistiche, valore delle case in affitto e attività, a fronte di un aumento delle indennità di sindaco e assessori, che, sì, è previsto da una legge nazionale, ma lo status del consigliere e del presidente del Consiglio, per esempio, non è cambiato. Non basta il titolo di capoluogo, servono testa e risorse. Oggi però vogliamo anche ricordare le vittime dell’incidente avvenuto nella galleria di Ca’ Gulino il 27 dicembre 2024".

Da Futura, Maria Francesca Crespini parla di vacuità del nuovo Documento unico di programmazione: "Non c’è una politica turistica, i giovani sono sperduti, non abbiamo strade, la Data è ancora inservibile. L’unica cosa certa di Urbino capoluogo, al momento, è che abbiamo intasato il Consiglio. A proposito di sanità: i medici di base hanno dovuto pagare delle segretarie di tasca propria perché altrimenti il Centro di cure primarie si sarebbe bloccato. I responsabili dei problemi sono l’Ast e il sindaco. E il buco più nero dell’amministrazione Gambini è ancora lì: l’acquisizione della sede ex Megas, pagata quasi 1 milione di euro, ora da demolire".

Loredana Bruscolini, di Avs, sottolinea il ruolo del proprio gruppo (rappresentato in Consiglio da Gianluca Carrabs) "nell’opporsi alla realizzazione della discarica di Riceci. Insieme, i consiglieri dell’opposizione stanno portando grandi risultati, come la richiesta di trasformare l’oasi “La Badia“ in riserva. Infine, Urbino, per poter essere davvero patrimonio Unesco, richiede più attenzione per la manutenzione ordinaria e straordinaria".

Assente per malattia, Oriano Giovanelli di Urbino rinasce ha comunque mandato un intervento per sottolineare "la non elezione di Gambini nel Consiglio provinciale, sua prima vera sconfitta", ma anche l’importanza "delle mozioni presentate, tra cui alcune approvate, come Urbino città della pace", criticando però "la scelta della riorganizzazione della rete scolastica fatta dalla Regione, con il taglio di tre autonomie nella nostra provincia".

Vincenzo Pompilio, di Urbino bene comune, accusa Gambini di "essere tornato indietro sulle proprie politiche. Per esempio, prima ha eliminato i dirigenti e ora li richiama. Inoltre c’è del malessere nella maggioranza, che non è coesa: su varie mozioni e ordini del giorno ci sono voti contrari e astensioni. Poi, ogni volta che si presenta una mozione di stampo politico, non se ne può parlare perché lui appartiene una lista civica. Ci schernisce, ma, prima di noi, faceva la stessa opposizione, quando c’era il sindaco Corbucci".

Oltre ai capigruppo sono intervenuti quattro consiglieri, con Giovanni Ugolini (Pd), Alice Amadori (Futura) e Simona Matteucci (Urbino bene comune) che hanno sottolineato la necessità di dare più attenzione, spazio e possibilità ai giovani, "perché rischiamo di perdere la loro energia", e ascolto ai cittadini "anche istituendo Consigli di quartiere", e Brunella Calcagnini (Pd), che evidenzia la necessità di "mettere al centro, in tema di sanità, la cura della persona. Proporrò di inserire nel nuovo Prg una Casa della comunità che riunisca medici di medicina generale e di famiglia, pediatri di libera scelta e personale di supporto".

Nicola Petricca