"Non camminavo più:. Santo Stefano miracoloso"

Nelle intenzioni di Maria Grazia Zanchi, 63 anni di Montecerignone c’è la volontà di raccontare un capitolo della sua vita a testimonianza di quella che lei chiama: "La buona sanità". "Parto dall’inizio della mia brutta avventura – racconta la signora Zanchi – in vacanza da 12 giorni con i miei due figli, il 18 aprile di quest’anno a Pucket in Thailandia sono caduta. Portata immediatamente al pronto soccorso la diagnosi è stata: frattura tibia e perone e frattura del piatto tibiale. Ho affrontato 14 ore di volo poi arrivata a Milano direzione ospedale di Rimini. Ricoverata immediatamente e operata con una placca e viti per sostenere l’osso, sono stata sulla sedia rotelle fino il 28 giugno senza poter minimamente appoggiare il piede per farmi crescere l’osso e fare il callo. A questo punto mi hanno detto: adesso puoi camminare. Semplice a dirlo: non sapevo più come si faceva e non sapevo neanche più muovere il piede e alzarlo e portarlo avanti, uno shock tremendo. Mi sono capacitata che avevo solo bisogno di aiuto non avrei più camminato da sola".

E qui la svolta che ha provocato il racconto e la sottolineatura: la buona sanità esiste, eccome: "A questo punto ho contattato la struttura del Santo Stefano di Macerata Feltria, di cui mi avevano parlato; quando sono arrivata lì sopra ad una sedia rotelle il 6 luglio ero disperata, in cuor mio pensavo di non camminare mai più….invece una squadra composta da veri professionisti capitanata dal direttore dottor Paolo Lazzari, tutti i suoi collaboratori , i fisioterapisti tutto il personale in corsia, tutti proprio tutti mi hanno rimesso in piedi, con tanta disponibilità e umanità".

"La nostra sanità – conclude la Zanchi – per lo meno quello che ho toccato con le mie mani funziona, dobbiamo darne atto, dobbiamo parlare di queste strutture relegate magari in piccoli centri, lontani dalle grosse città, ma funzionali e quindi da tenerceli stretti! E lottare affinché nessuno li tocchi, queste sono le vere prove di vita testimonianze vere".

Amedeo Pisciolini