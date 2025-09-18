Non ce l’ha fatta l’86enne coinvolto nello schianto frontale

Non ce l’ha fatta Marino Ceriscioli, 86 anni, residente a Isola di Fano. È deceduto all’ospedale regionale di Torrette, dove era stato trasportato in eliambulanza dopo il violento incidente stradale (foto) avvenuto martedì pomeriggio lungo la provinciale Sp40, a Fossombrone. Il frontale, è avvenuto poco prima delle 14 su un tratto a doppio senso di marcia. Per cause ancora in corso di accertamento, le due auto si sono scontrate all’improvviso, con conseguenze drammatiche. A bordo di uno dei veicoli l’anziano, rimasto intrappolato nell’abitacolo: i Vigili del fuoco di Fano hanno dovuto utilizzare le attrezzature per liberarlo. Una volta estratto, le sue condizioni sono apparse subito gravi. Dopo le prime cure sul posto da parte del 118, è stato deciso il trasferimento d’urgenza con l’eliambulanza ad Ancona. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, Ceriscioli è deceduto poche ore dopo il ricovero. Nell’altro mezzo viaggiava un 34enne di Pergola, che stava raggiungendo Urbino per il turno in fabbrica. Assistito dal suo avvocato, Salvatore Asole, ha raccontato di essersi visto arrivare improvvisamente l’auto di fronte, senza avere il tempo di evitarla. Il giovane non avrebbe riportato lesioni gravi, ma è stato comunque soccorso e visitato dal personale sanitario. Sul luogo dell’incidente, oltre ai soccorritori e ai pompieri impegnati anche nella messa in sicurezza dei veicoli, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Fossombrone per i rilievi di legge.