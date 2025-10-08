Non c’è pace per la strada di San Lorenzo in Solfinelli

La annosa vicenda di via San Lorenzo in Solfinelli pare non avere mai un lieto fine. La strada bianca, una vicinale di campagna in zona Pieve di Cagna, versa da dieci anni in condizioni pietose che si aggravano dopo ogni scroscio di pioggia e che rendono quasi un’impresa percorrere poco più di un chilometro sia per la residente che abita al termine del tratto, la signora Adriana Carrino, sia per i clienti del suo b&b e coloro che devono recarvisi per servizi come i corrieri. "Tutto nasce dal fatto che, circa dieci anni fa, un tratto della strada, con il consenso del Comune che l’ha considerato un “relitto stradale“, è stato preso in permuta dal signor Galeazzi, uno dei proprietari delle case che vi si affacciano, che risiede all’estero e torna ogni estate. In cambio, egli ha realizzato una “bretella“ alternativa, approvata dal Comune, dalla pendenza notevolmente maggiore, senza sottofondo e pozzetti idrici, che però non è mai stata ultimata e presenta pericolose fosse e crepe che anno dopo anno si aggravano sempre più".

La situazione pareva essersi sbloccata la scorsa primavera: "L’ufficio tecnico del Comune ha inserito la via tra quelle beneficiarie dei fondi alluvione e aveva garantito che presto sarebbe stata sistemata e depolverizzata. Ma siamo a ottobre e nulla è stato fatto: l’ennesima promessa non mantenuta".

Nel frattempo, un’ordinanza comunale impone a Galeazzi di tenere aperto il tratto di strada originaria che permette di aggirare la bretella pericolosa, "ma lui – continua la signora Carrino – ha affisso un cartello con scritto “Proprietà privata - divieto di accesso“, che noi sappiamo essere abusivo, ma non i clienti del b&b, i quali passano per la strada nuova, che però è poco più di una mulattiera, rimanendo infossati nelle profonde fenditure che si aprono nella breccia. Ho chiesto ai vigili urbani di rimuoverlo, in ossequio all’ordinanza che impone il libero accesso, ma il cartello è ancora lì. Non è moralmente e civilmente accettabile che l’Amministrazione lasci un’attività che porta turismo all’abbandono per favorire uno che risiede all’estero e sta qui solo d’estate".

La titolare del b&b fa notare che la brutta stagione si avvicina: "L’ultima promessa era che i lavori sarebbero finiti entro fine settembre, ma ormai non ci credo più. Nel frattempo la mia attività, unica fonte di reddito, ne ha risentito a tal punto che le recensioni sulla strada scoraggiano nuove prenotazioni e al momento ho dovuto chiudere, bloccando io stessa le prenotazioni. Ma ho diritto anch’io a lavorare, perché vivo grazie al mio lavoro. La beffa finale – conclude la signora – è che non posso nemmeno tentare di vendere la casa a causa delle condizioni disastrose della via".

Giovanni Volponi