"Non c’è solo Vitruvio ma una piccola Roma" Seri chiama in città il ministro Sangiuliano

di Anna Marchetti

Il sindaco Massimo Seri ha scritto al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano per invitarlo ufficialmente a visitare i reperti archeologici che potrebbero appartenere alla Basilica di Vitruvio. "La recentissima scoperta della presunta Basilica, prototipo di tutta l’arte edificatoria classica - fa presente Seri al ministro – obbliga a interventi immediati di ricerca e conservazione e, parallelamente, a progetti di grande importanza di promozione culturale". Prosegue Seri: "Fano ha un patrimonio archeologico da primato: conserva la più estesa cinta muraria al mondo, seconda solo a quella di Roma; possiede un teatro e un anfiteatro romani; l’Augusteum; un museo archeologico; il museo della via Flaminia; domus con pavimentazioni musive e alzati affrescati; un criptoportico e l’Arco di Augusto, ovvero la porta Urbica della città antica, che marca fattivamente l’approdo al mare della consolare via Flaminia. È un patrimonio costruito su precetti precisi e rappresentativo di valori universali: gli uni e gli altri codificati da Marco Vitruvio Pollione, in età Augustea, nel libro del De Architectura. A Fano, Vitruvio forse è nato. Per la comunità fanese Vitruvio e il De Architectura rappresentano un riferimento di appartenenza. L’eventuale Basilica di Vitruvio inoltre connoterebbe la città come destinazione privilegiata per lo studio dell’archeologia classica e quale destinazione turistica".

Il primo cittadino sottolinea che "gli ultimi esiti della nuova scoperta rappresentano un incredibile leva promozionale ed economica per la città di Fano, tanto che se fosse confermata l’ipotesi che si tratti della Basilica di Vitruvio le opportunità sarebbero incredibili". Dinanzi a questi scenari, Seri ha ritenuto opportuno invitare il ministro Sangiuliano formalmente ad una visita al nuovo cantiere e più in generale alla città di Fano, come già aveva annunciato di voler fare il Deputato di Fd’I Antonio Baldelli. Per altro, anche il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi si è detto molto interessato a prendersi in carico il ’dossier’ fanese. "E’ fondamentale – conclude il primo cittadino – che prenda atto direttamente dell’importanza della nuova scoperta, condividendo le possibili strategie di valorizzazione". La Soprintendenza delle Marche ha già avanzato la richiesta per disporre di un finanziamento di 50mila euro indispensabile per proseguire gli scavi nel cortile della proprietà privata di via Vitruvio dove sono emersi gli importanti resti dell’edificio pubblico romano.

Mentre si attendono le risorse pubbliche per ulteriori scavi, l’assessore alla Cultura Cora Fattori progetta iniziative che possano valorizzare e far conoscere al grande pubblico la figura di Vitruvio. "L’idea – spiega Fattori – è quella di portare nella città, davanti ai luoghi vitruviani, delle installazioni che interpretino l’architetto romano". Altro progetto in cantiere è quello di portare Vitruvio e la Basilica di Fano nelle scuole, con la della Soprintendenza e del Centro studi Vitruviani.