Non c’è un impianto agibile con 250 posti oltre Campanara

Pala Campanara e la Baia sono le palestrepalas più utilizzate per il basket. Il primo con i suoi duemila posti è addirittura troppo grande, ma è omologato dalla Fip. Quest’anno ospita il Bramante, che si è trasferito dalla Galilei, in alternativa all’Italservice calcio a 5. Ma il prossimo anno ci puntano anche Pisaurum e Loreto che non avranno più a disposizione la comoda Baia non più omologata dalla Fip. Ci sarebbe un progetto per eleminare il pericoloso gradino dietro il canestro verso il mare. Alzando il parquet a livello tribune e realizzando finalmente un servizio igienico per portatori di handicap. Oltre a investire su un impianto non di sua proprietà, il Comune dovrebbe stanziare almeno 100-120 mila euro. Lo farà? Situazione difficile anche per la Galilei che come spazi è l’impianto più adatto. Ora utilizzato dall’Under 19 Vuelle. L’omologazione da 250 posti sarebbe molto facile se non fosse che sulle tribune piove dentro. La nazionale giovanile femminile in raduno a Pesaro ha dovuto saltare l’ultimo allenamento: pioveva. Quadro elettrico e spogliatoi hanno bisogno di lavori urgenti.