"Non chiamatela emergenza: la sicurezza a Fano è sempre una priorità"

"La questione della sicurezza, in particolare della provincia e della città di Fano da sempre rappresenta una priorità per Confcommercio che in più di una circostanza ha portato all’attenzione le diverse problematiche". Così interviene sul tema Barbara Marcolini (foto), presidente Confcommercio Fano, rispondendo alla richiesta di aiuto dei commercianti di piazza Amiani che negli ultimi giorni si sono più volte confrontati tra loro, esponendo l’un l’altro paure e angosce, dopo l’ennesima aggressione tra stranieri ubriachi che si è verificata lunedì in piazza Amiani, in pieno giorno. "L’emergenza - prosegue Marcolini - è ormai continua e come tale va affrontata, rendendo stabili quei rinforzi alle forze dell’ordine locali che finora sono stati soltanto per il periodo estivo. È inoltre da incrementare il sistema pubblico di videosorveglianza in centro storico". Non è la prima volta che Confcommercio sottolinea il problema. "A fine luglio ho posto la questione anche in Prefettura - prosegue Marcolini - in occasione della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dove ho ribadito al prefetto e al questore la forte carenza di organico delle forze dell’ordine e la necessità di incrementare la videosorveglianza e il controllo del territorio. La nostra attenzione è massima e da tempo ce ne stiamo occupando con proposte nei tavoli istituzionali e sottoponendo le problematiche ai parlamentari del territorio. Continueremo a farlo per il bene di cittadini e commercianti che vivono, lavorano e investono a Fano".