"Non chiudeteci la Contessa"

Ormai sta diventando sempre più un vero problema che isolerà una parte dell’entroterra la possibile chiusura della Contessa ed il collegamento tra Marche e Umbria. Si stanno mobilitando molti residenti per scongiurare questa assurda chiusura per la sistemazione di un viadotto a ridosso della galleria dove già dal marzo scorso è in funzione un semaforo con l’alternanza del traffico, formando ogni giorno file di auto in particolare nel periodo estivo. I residenti ed i vari imprenditori ed esercenti di attività di ristorazione, bar e aree di servizio che da Gubbio a Cantiano impiegano circa ottanta dipendenti, si sono riuniti più volte e ora stanchi dei continui e costosi lavori su questa strada dal nome nobile, Contessa, ma molto scadente per il suo stato di precarietà, non escludono a breve un esposto alla magistratura.

"Con l’esposto – affermano in coro un gruppo di imprenditori e residenti – vogliamo sollecitare una verifica delle relazioni tecniche sui continui lavori e le ingenti somme ogni volta spese ed ora nel caso del viadotto l’immediata verifica delle relazioni tecniche del prospettato rifacimento di un opera che nel 2019 proprio i tecnici dell’Anas avevano evidenziato a seguito di richieste da parte delle autorità locali che presentava solo un fisiologico degrado superficiale del calcestruzzo causato da fenomeni atmosferici che non influivano sulla stabilità dell’opera. Quindi cosa è cambiato dal 2019 a questi ultimi anni? Insieme a noi automobilisti o trasportatori, sono sul piede di guerra per scongiurare una chiusura che riteniamo troppo penalizzante per un territorio che va da Gubbio fino a Fano poiché il traffico commerciale, scolastico, turistico e locale, subirà anche in futuro un forte decremento. La strada alternativa, con curve e molto stretta che passa sopra la galleria della Contessa, non sarà certamente una comoda soluzione. Solo le auto potranno percorrerla con il limite orario. E i mezzi pesanti, le corriere di turisti e per gli studenti che ogni giorno frequentano da Cagli, Cantiano e zone limitrofe le scuole di Gubbio? L’alternativa è il valico di Scheggia e proseguendo con l’altro valico del Bottaccione fino a Gubbio con conseguenze di oltre un’ora in più, alzatacce e rientri nel tardo pomeriggio. Stesso discorso per i mezzi pesanti. I navigatori già indicano il percorso alternativo sulla A14 fino ad Ancona e sulla Ancona Perugia con lievitazioni dei costi. Le nostre attività subiranno ulteriori e pesanti perdite. Temiamo il definitivo abbandono del collegamento".

Mario Carnali