"Non ci sarà mai guerra tra Confesercenti e Confcommercio"

"Nessuna guerra, piuttosto una collaborazione costruttiva tra Associazioni per una lotta sindacale anche dura nei confronti del sistema politicoeconomico che sta opprimendo il comparto delle micropiccole imprese. Questa la piccola, ma doverosa precisazione che ci sentiamo di fare riguardo l’articolo uscito mercoledì sul Carlino riguardante la presentazione del nuovo responsabile sindacale provinciale di Confesercenti Davide Ippaso (foto sopra)".

Questo l’inizio della nota inviata da Confesercenti. "Durante tutta la conferenza stampa – afferma il direttore Alessandro Ligurgo – non abbiamo mai pronunciato il nome della Confcommercio né tantomeno dichiarato guerra ad essa anche perché, se mai ci fossero possibilità, saremmo pure disposti a collaborare, perché solo insieme si possono ottenere risultati importanti per quel mondo imprenditoriale che noi cerchiamo di tutelare ogni giorno".

"La “guerra” intesa come lotta sindacale anche dura – dice Ligurgo – sarà il nostro must nei confronti del sistema politicoeconomico che, attraverso speculazioni selvagge, sta mettendo in seria difficoltà operatori e imprese. Solo Davide Ippaso – continua Ligurgo – ha nominato la Confcommercio ringraziandola, il direttore Amerigo Varotti, per gli insegnamenti ricevuti e per la collaborazione giornaliera e le battaglie che insieme sono state portate avanti nei suoi 29 anni di esperienza nell’associazione".

-----------

Nessuno ha mai scritto che da parte dei vertici di Confesercenti siano emerse parole bellicose nei confronti dell’altra associazione. Diciamo che la considerazione è nata spontanea vista l’uscita di Davide Ippaso da Confcommercio e l’entrata all’interno della Confesercenti.