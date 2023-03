"Non ci si dimentichi di fare anche la Sassoferrato-Cagli"

Non solo Contessa. Alcuni esponenti politici del Catria e Nerone tengono vivo un altro dibattito e chiedono chiare risposte anche per la Sassoferrato-Cagli della futura Pedemontana. Per primo interviene il sindaco di Frontone, Daniele Tagnani: "Non sono soddisfatto perché occorre chiarire bene le priorità tra Pedemontana e Intervalliva. Oltre ai progetti ritengo che la Pedemontana fino a Cagli sia l’ipotesi numero uno, per la sua storia e per la sua importanza. Sono decenni che l’attendiamo".

Il progetto originale elaborato dalla Provincia indica comunque prioritario il percorso da Sassoferrato fino a Cagli, teme ci siano rischi?

"La gente dell’entroterra si aspetta solo ed esclusivamente quel tratto di strada e non credo sia disponibile ad alternative. Servono risposte chiare, senza se e senza ma ed avere una strategia con il tracciato originale da Fabriano a Cagli fino a Carpegna e non locale".

Ci sarebbero alternative da Serra scendendo nella vallata del Lago fino alla periferia di Frontone e da lì far proseguire nel suo comune entrambi, Pedemontana e Intervalliva?

"Alternative? Forse ma al momento non ne vedo".

Frontone è meta turistica, invernale ed estiva. Collegare la Pedemontana fino a Cagli alla Superstrada Flaminia lo ritiene strategico?

"Assolutamente sì. E’ la priorità assoluta per far arrivare gente anche dall’Umbria con la Contessa. Ormai per l’entroterra bisogna guardare avanti con lungimiranza e ridare speranze alle attività e ad imprenditori che ancora resistono. E la Pedemontana è fondamentale per evitare il nemico più grande delle nostre aree: lo spopolamento".

Nel dibattito interviene anche Ninel Donini ex consigliere regionale. "Destano preoccupazione le recenti e ripetute dichiarazioni, di amministratori regionali che stanno disegnando un futuro per le nostre realtà. In particolare per la Pedemontana. Temo, sarà veramente realizzata fino a Cagli? Non basta solo annunciare un progetto, occorre dare da subito una chiara risposta per la priorità nel progetto originale di realizzare il tratto fino a Cagli ed allacciarsi con le due rotatorie già esistenti con la Superstrada Flaminia. Oltre al tracciato, Sassoferrato Cagli, vengono previsti finanziamenti anche per il tratto SassoferratoFossombrone, che nulla ha a che vedere con la Pedemontana, a meno che non si vogliano spostare i monti! Si tratta, infatti, di una strada intervalliva, da utilizzare di fatto per brevi collegamenti, che verrebbe, invece, considerata arteria di traffico intenso. Ci sembra un uso di denaro pubblico non oculato ed un preoccupante consumo ulteriore di territorio".

Infine per il Presidente dell’Udc Provinciale Marcello Mei "dopo anni di attese finalmente la Giunta Acquaroli ha ridato vita a questo progetto che sembrava ormai nel dimenticatoio".

Mario Carnali