"Non ci sono i requisiti: il nido non è omologabile"

Il nuovo polo scolastico di Cuccurano-Carrara dovrà ospitare scuola dell’infanzia e nido, ma quest’ultimo, secondo il capogruppo della Lega, Gianluca Ilari, "non potrà essere omologato per la mancanza della stanza del sonno e della mensa, separata da quella della materna". La denuncia di Ilari arriva a pochi giorni dalla posa della prima pietra da parte del sindaco Massimo Seri e degli assessori Samuele Mascarin e Barbara Brunori, della nuova scuola (l’appalto è di 5 milioni e 430 mila euro) che sorgerà a fianco della scuola elementare, inaugurata due anni fa.

"Ci è stato spiegato come il progetto – insiste Ilari – interamente pensato dai tecnici comunali, darà posto a 30 bambini in età 0-3 anni e a 100 tra i 3-6 anni. Laboratori di psicomotoria, logica, arte, matematica e manipolazione formeranno un connubio di esperienze perfette, in una struttura completa di sala mensa e cucina che si affaccia su uno scoperto curato e idoneo ad ospitare i bambini del nido e della materna. Tutto perfetto, dunque, sindaco ed assessori compiaciuti, pronti a comunicare alle tante famiglie che a breve avranno una nuova scuola materna e, ancor più richiesto, un nuovo nido pubblico. Peccato che proprio parlando di asili nido, il regolamento regionale stabilisca le caratteristiche che questi devono avere per poter essere autorizzati: per l’età 0-3 anni si devono prevedere stanze per il sonno dedicate ed una sala mensa ad esclusivo utilizzo del nido. Dagli elaborati progettuali, purtroppo, non c’è traccia né della stanza del sonno, né tantomeno di una mensa separata fra nido e materna". "Confidando – prosegue Ilari – in una variante al progetto che sistemi il pasticcio, per ora siamo nell’impossibilità di omologare il nido 0-3 anni e dispiace che dopo aver creato un’importante aspettativa, ora arrivi la doccia fredda per tante famiglie. La soluzione al ribasso potrebbe essere quella di accettare solo bambini di età superiore ai 24 mesi, vista la possibilità di inserirli in una classe di raccordo che non prevede la necessità di una mensa a se stante o di una stanza per il sonno dedicata. Questo servizio tuttavia sarebbe erogabile fino alle 14, lasciando scoperta la fascia pomeridiana molto richiesta dalle famiglie. Un’occasione persa per la città perché l’edificio scolastico doveva prevedere fin dal progetto i locali necessari a dare il servizio completo (0-6 anni) alle tante famiglie che aspettavano la nuova struttura pubblica e che dovranno, per ovvi motivi, affidarsi nuovamente al privato. E’ triste constatare come si cerchi sempre di vendere una cosa per quel che non è, ma in campagna elettorale è un attimo passare da rendering irrealizzabili a progetti incompleti".

an. mar.