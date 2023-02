“Non compleanno“ di Gioachino Rossini: ecco cosa accadrà

Dopo il successo riscosso dalle iniziative programmate a partire dal 19 febbraio, proseguono le Settimane Rossiniane che celebrano il (non) compleanno di Rossini, nato a Pesaro il 29 febbraio 1792. Con lo sguardo rivolto alla fama di Rossini come raffinato buongustaio l’appuntamento di domani (ore 9) è a Casa Rossini per il Buongiorno Rossiniano!, una colazione tutta speciale da gustare tra le pareti della casa natale del compositore.

La colazione sarà l’occasione di ascoltare aneddoti culinari riguardanti Rossini. Costo 10 euro richiesta la prenotazione (0721 387541, [email protected]). Il giorno successivo, lunedì 27 si potrà godere dell’apertura straordinaria dei luoghi rossiniani che partecipano ai festeggiamenti: Casa Rossini ore 10-13; 15.30-18.30, ingresso a pagamento, gratuito fino a 18 anni, per gli studenti del Conservatorio Rossini e per i possessori della Carta Famiglia del Comune di Pesaro, info 0721 387357; al Museo Nazionale Rossini di Palazzo Montani Antaldi, ore 10-13; 15-18 con le stesse modalità d’ingresso; info 0721 1922156. Per martedì 28 febbraio, giorno ufficiale del Non Compleanno, è previsto l’ingresso gratuito per i residenti di Pesaro e dintorni al Museo Nazionale Rossini (10-13; 15-18). Alle 17.30, la Sonosfera propone una proiezione straordinaria del programma “Raffaello Sonosfera“, una full immersion nel ciclo di affreschi della Stanza della Segnatura dei Musei Vaticani; stesse modalità d’ingresso degli altri luoghi rossiniani. Info 0721 387541. Sempre il 28 febbraio (Teatro Sperimentale, ore 21) si terrà il concerto “Mi lagnerò tacenDO!!!“ a cura del Conservatorio Rossini in collaborazione con Rossini Opera Festival e Amat per una serata dedicata alle reinterpretazione di alcuni brani rossiniani da parte dei docenti di Composizione dell’Istituto musicale con la partecipazione straordinaria di Elio delle Storie Tese. Biglietti 10 euro.

ma. ri. to.