"Non comprendiamo l’anatema contro chi esprime il disagio"

L’uscita del vescovo Salvucci di qualche giorno fa, relativa al suo nuovo ruolo, provoca la riposta di molti cittadini, cattolici e laici. A scriverci sono Ermanno Torrico e Francesco Colocci. "Prendiamo atto che Lei si rende disponibile a confrontarsi con “chiunque lo desideri“ sui temi riguardanti l’assetto della Diocesi di Urbino. Nello stesso tempo non comprendiamo l’anatema contro coloro che sul problema sono già intervenuti e che in linea di massima riflettono le aspirazioni e i pensieri dell’intera popolazione dell’entroterra. Infatti lei definisce gli interventi pubblici “voci fuori dal coro decisamente stonate, alcune perfino strampalate“. È un linguaggio di una certa violenza che poco si addice al tema e al rapporto che la popolazione potrebbe e vorrebbe stabilire con il suo Pastore o, comunque, con il responsabile della Diocesi. Chi più chi meno, coloro che sono pubblicamente intervenuti hanno raccolto sentimenti e passioni della popolazione che al di là di tutto vive la decapitazione della Diocesi di Urbino come un trauma grave e immeritato. Soprattutto preoccupa il futuro di un territorio vasto e sempre più abbandonato, emarginato e depresso, certamente per responsabilità principale delle autorità politiche non senza però una certa complicità degli organismi ecclesiastici".

"È vero che il numero dei sacerdoti è sempre più ridotto ma questo non giustifica la soppressione di un centro propulsivo e organizzativo che esiste e resiste da oltre 1.500 anni. Benché lei si proponga come “pastore itinerante e nomade“ non le potrà sfuggire la differenza sostanziale tra la condizione precedente della presenza di un Pastore dedicato e quella attuale di un Pastore condiviso. In quanto poi al dato fondativo che la Chiesa è in questo mondo ma non è di questo mondo, è presupposto invalicabile, ma le relazioni con il mondo sono ugualmente inevitabili. Ne è prova concreta la testimonianza della famosa lettera a Diogneto (II sec. d C.) in cui si dice che i cristiani “vivono nella loro patria, ma come forestieri; partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono distaccati come stranieri. Ogni patria straniera è patria loro, e ogni patria è straniera“ (V-5). In sostanza il suo giusto richiamo all’essere la Chiesa in questo mondo, ma non di questo mondo, deve fare i conti con la dinamica non sempre tranquilla del rapporto agostiniano tra la “Gerusalemme terrestre“ e la “Gerusalemme celeste“. D’altronde si va celebrando un’esperienza sinodale che comporta una partecipazione totale e globale come se fosse, tendenzialmente, un ritorno ai primi passi della Chiesa primitiva. Invece proprio questo viene con clamore smentito dalla pretesa che solo l’autorità ecclesiastica possa decidere del futuro delle comunità senza tenere in alcuna considerazione il sentire collettivo e popolare. Questa è la ragione sostanziale per cui le voci oppositive rispetto alla interruzione della storia urbinate non possono essere rigettate e tanto meno censurate. Resta, di conseguenza, che l’unico risarcimento è la ricomposizione del trauma", concludono Colocci e Torrico.