"Non dimentichiamoci della strada per Roma"

Il dibattito sulla viabilità continua ad essere vivace nel nostro entroterra. E dopo Fano-Grosseto, Pedemontana e Intervalliva, l’Udc Pesaro-Urbino torna a sollecitare la Giunta Regionale sul miglioramento del collegamento Roma, Gubbio fino a Fano. "Il collegamento Fano-Roma negli ultimi mesi – si legge nel comunicato dell’Udc – è stato meritoriamente riportato alla attenzione della politica e della opinione pubblica da alcune amministrazioni locali con a capofila il Comune di Cantiano. Ed ancora ricordato come una direttrice viaria così importante necessita del miglioramento del tratto Cantiano-Gubbio, in particolare della strada Contessa, da attuare in accordo sinergico con la Regione Umbria. Il grido d’allarme lanciato nel recente passato dalle associazioni di categoria della nostra provincia riguardo lo spostamento del flusso turistico dall’Umbria, che con la realizzazione della Quadrilatero è stato dirottato verso il Sud delle Marche a danno del nostro territorio, è condivisibilissimo ed auspichiamo che il tema venga tenuto in considerazione dagli esponenti politici della nostra provincia e della Regione a differenza degli anni passati quando le vecchie Amministrazioni sorvolavano sul problema. In due diverse occasioni l’Udc, ha organizzato manifestazioni pubbliche con la presenza degli assessori regionali alla viabilità di Marche ed Umbria, i sindaci di Urbino, Gubbio, Sassoferrato, Cagli etc con l’intento di promuovere un’azione comune al fine di giungere ad un progetto condiviso che attraverso la superstrada Flaminia ed il miglioramento del tratto della strada Contessa potesse rendere più agevole un collegamento diretto tra Fano, Gubbio fino Roma mettendo in circolo una potenzialità turistica di tutto rispetto se si tiene conto dell’importanza e del numero di persone che gravitano anche su centri umbri come Assisi e Perugia, ma soprattutto con il polo industriale di Roma".

"Negli anni passati gli amministratori regionali hanno tralasciato colpevolmente di interessarsi di questa direttrice che metterebbe in contatto diretto anche realtà che da un punto di vista dei flussi turistici hanno una rilevanza enorme, Urbino compreso. E’ vero che il tratto di strada della Contessa è di competenza Umbra, ma è altrettanto vero che una politica di sviluppo turistico si attua anche attraverso accordi con le regioni limitrofe. Invitiamo la nuova Giunta Regionale a sostenere finalmente la richiesta che parte non solo dai territori interni ma anche dagli operatori turistici della costa, una politica lungimirante non può ignorare che in questi anni l’economia di una intera provincia è stata fortemente penalizzata dallo spostamento verso Sud dei flussi turistici dalla vicina Umbria. Il procedere del progetto della Pedemontana delle Marche finalmente sbloccato dal nuovo Assessore regionale con il supporto della intera Giunta riteniamo debba tenere presente anche il miglioramento del collegamento verso Gubbio e quindi verso Roma come gli amministratori locali e le categorie economiche chiedono".

Mario Carnali