Non è mai tardi per la meraviglia. Torna la magia di Stupor Circus

Stupirsi è ancora lecito. Bambini così come i grandi di fronte alla magia del circo. Torna dal 3 al 20 luglio la settima edizione di Stupor Circus, festival internazionale di circo contemporaneo promosso da Comune, Amat con spettacoli dedicati al circo contemporaneo sviluppato dai fondatori e direttori artistici di Circo El Grito, Fabiana Ruiz Diaz e Giacomo Costantini. Per i pesaresi è diventato un appuntamento irrinunciabile e per questa estate sono previsti 60 appuntamenti per 10 spettacoli in programma nell’abituale location del Parco Miralfiore con il suggestivo chapiteau allestito per l’occasione e gli altri spazi.

Ma vediamo il programma. L’Uomo Calamita, spettacolo di circo contemporaneo, illusionismo, musica e letteratura scritto e diretto da Giacomo Costantini inaugura il 3, 4, 5 e 6 luglio (chapiteau). Ne Il respiro della manovella Flavio Barbui di Bottega imata propone il 3 e 4 luglio e dal 10 al 13 luglio al Teatro Bottega un viaggio tra meccanica e poesia. Teatro di figura, musica e comicità N.N.N. di La contrabbassa dal 4 al 6 luglio all’Arena racconto sulla vita e sulla fiducia nella fantasia. Kabuai - al Teatro Bottega il 5 e 6 luglio e dal 17 al 20 luglio - è il work in progress di un nuovo spettacolo di magia contemporanea.

Nel castello di Barbablù di Kuziba allo chapiteau dal 10 al 13 luglio è un viaggio avventuroso dentro ciò che non conosciamo ancora di noi e del mondo che ci circonda, Dal 10 al 13 luglio all’Arena palo cinese, acrobatica, clownerie per Bagatella di Talbò. Ed ancora Flora di Duo Kaos dal 17 al 20 luglio allo chapiteau. Lo stravagante acrobata Giorgio Bertolotti su un monociclo darà prova della sua sensualità, destrezza ed esilarante unicità in Unicycle dream man all’Arena il 17 e 20 luglio, originale performance di equilibrismo su una ruota. Nessuno sempre di Giorgio Bertolotti è la storia di un barbone che si muove tra i rifiuti, attraverso un linguaggio poetico, alternando momenti comici e malinconici, il 18 e 19 luglio all’Arena. Dal 19 al 20 luglio (open air) Giacomo Costantini, l’attrice Clio Gaudenzi sperimentano Come i pesci, spettacolo di circo esperienziale.