Non è mai troppo tardi. Dalle scuole serali al traguardo della laurea: "Orgogliosa di me"

Ricordate gli studenti lavoratori che frequentavano le scuole serali al Benelli e che nel 2016 fecero una battaglia per arrivare al diploma di maturità? Oltre ai ventenni che avevano abbandonato precocemente la scuola dell’obbligo, c’erano anche degli over 40enni – tra cui una ostetrica, un operaio e una dipendente del ministero di grazia e giustizia – che avevano ripreso gli studi. Se l’operaio aveva perso il lavoro alla soglia dei 50 anni e con la terza media faceva fatica a trovare posto in cui ricollocarsi, le altre due hanno recuperato terreno per crescita personale: progredire nella carriera e non solo. Superato – anche grazie al Carlino che rese pubblico il problema – un inghippo burocratico che aveva messo a rischio il loro sogno, due anni dopo quella classe si diplomò. Oggi, ottobre 2023, torniamo a parlare di una di quelle signore, Morena Tebaldi, dipendente del ministero di grazia e giustizia, la quale a inizio settimana, a 54 anni, si è laureata in Scienze politiche all’Università di Urbino.

Dalle scuole serali per il diploma di scuola superiore alla laurea in soli 5 anni. Morena Tebaldi che cosa l’ha spinta?

"Non mi sentivo risolta: mi volevo mettere alla prova, con mio marito Giuseppe, primo fan a spalleggiarmi".

Come è andata?

"Ho scelto un corso attinente alla mia professione, ho parlato con il tutor e ho iniziato. Spaventatissima. Al primo esame ho trovato complicità nei miei colleghi di corso giovanissimi Uno di loro mi ha spinto letteralmente nell’aula d’esame quando bloccata sulla porta continuavo a ripetere a bassa voce: non so nulla, come faccio ora? Lui mi ha spronata: ma va là, sai tutto. Sono uscita con 30 e gli occhi spalancati per l’emozione. Un esame alla volta, senza guardarsi indietro".

Cosa significa per lei questo traguardo?

"E’ stato il più grande esercizio di libertà che io abbia mai provato. Mi sento libera di discernere senza influenze esterne, posso capire quello che accade attorno a me. E’ il più grande regalo che mi ha fatto l’università".

Cosa c’è all’orizzonte?

"Mi fermo qua, devo godermi quello che ho fatto, vorrei dedicarmi alle cose lasciate indietro: se mio marito chiedesse il divorzio avrebbe ragione; mi devo prendere cura di mia mamma che ha bisogno di me. E godermi la salute. Non ci si pensa mai, ma è un dono. Lo posso dire pensando alla mia amica del cuore, mia coetanea, Maura, strappata alla vita, in un solo anno di malattia: non ha mai lasciato spazio alla tristezza".

Che cosa ha imparato da questo percorso non ortodosso? "Che non è mai troppo tardi per nulla, tanto meno per riprendere gli studi. A chi come me ha avuto incidenti di percorso dico di non autolimitarsi: un passo alla volta, è possibile".

Perché a 16 anni smise di andare a scuola?

"Preparatevi, la mia vita è un romanzo. All’età di 16 anni, andai a lavorare per aiutare l’economia familiare. Il primo impiego, con apprendistato, lo trovai in uno studio odontotecnico. A 20 anni mi sposai: in Friuli, dove viveva la nonna, incontrai il mio primo marito, col quale ebbi due figli, ma lui rese i dieci anni di matrimonio difficili, tra violenze e prepotenza. Trovai la forza di fuggire, con i miei due bambini, e tornai a Pesaro, dai miei. Nel ’98 ho ricominciato da capo: trovai posto come bidella nelle scuole statali e poi sono approdata all’archivio notarile, dove ancora oggi svolgo un lavoro che amo. A Pesaro nel 2001 ho trovato il mio grande amore, mio attuale marito". Quali i momenti più belli della sua carriera scolastica?

"Tanti, ma quello che ricordo con grande tenerezza è stato il periodo al Benelli: quando con la mia amica ostetrica e con il mio compagno di banco Roberto, abbiamo studiato in barba a tanti sacrifici. Le scuole serali sono importantissime: danno la possibilità di riprendere un cammino interrotto. Invece vengono trattate come le cenerentole dell’istruzione. E’ un errore. Le serali andrebbero potenziate". Solidea Vitali Rosati