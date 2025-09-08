"Non è questione di assenze, ci sarà molto da fare"

Mister Stefano Cuccù (foto) si aspettava sicuramente un esordio diverso in campionato dopo l’eliminazione di una settimana prima in Coppa Italia. Soprattutto un approccio diverso da parte della sua squadra. Invece il Castelfidardo va al riposo sotto di tre gol contro la Sammaurese. L’allenatore non usa tanti giri di parole, a caldo, dopo il fischio finale.

"Abbiamo fatto un primo tempo disastroso - esordisce così l’allenatore dei fidardensi -. Abbiamo sbagliato tantissimo, regalato tre gol per nostri errori grossolani. C’è poco da commentare". La frazione iniziale infatti si commenta da sola, meglio il Castelfidardo invece nella ripresa. "Abbiamo fatto un secondo tempo sicuramente migliore, dove abbiamo creato più occasioni. Zanutel ha segnato, ma ha avuto anche un altro paio di occasioni, come lui Cilenti, ma la partita era già compromessa dopo mezz’ora e questo è difficile da commentare. Dico che c’è molto lavoro da fare, non possiamo regalare così".

Un Castelfidardo ancora non al completo e con le assenze di Paramatti e Fallisi, anche se Cuccù non cerca giustificazioni. "No, non si tratta di assenze, non possiamo regalare tre gol".