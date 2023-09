Non è uno scherzo: il Comune regala erba sintetica

Il Comune regala erba, artificiale. Non è uno scherzo visto che l’Amministrazione comunale ha deciso di cedere gratuitamente il manto sintetico dell’impianto sportivo "Vittorio del Curto", da poco sostituito con un altro tappeto omologato. "Abbiamo a disposizione circa 1600 mq di materiale, che equivalgono a 42 rotoli da 1,90X20 che abbiamo deciso di donare alla città - precisa l’assessora ai Lavori Pubblici Barbara Brunori -. A fronte di tante richieste che ci sono pervenute, devo precisare che il manto erboso non può essere ceduto ai singoli cittadini bensì a organismi di volontariato, istituzioni scolastiche, strutture sanitarie, forze dell’ordine e associazioni no profit. Qualora vi siano più istanze, sarà preso in considerazione l’ordine cronologico di arrivo delle domande, prediligendo la richiesta che consente l’assegnazione di un maggior numero di rotoli. Il bando è stato pubblicato nella giornata di ieri, mercoledì 20 settembre, sull’albo pretorio dove è possibile recepire e avere tutte le informazioni utili per presentare domanda". Carico, trasporto e ogni onere accessorio saranno a carico del richiedente.

an. mar.