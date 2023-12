Non era lui che girava col machete: assolto 25enne

Viene scambiato per l’uomo che durante la serata dell’8 aprile 2021 girava per via Velino, a Vismara, con in mano un machete lungo 20 centimetri. Il venticinquenne, di nazionalità lituana, è stato assolto ieri da tutti e tre i capi di imputazione a lui ascritti: resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e arma portata fuori dalla propria abitazione. Rimane ancora ignota, quindi, la vera identità dell’uomo che quella sera era stato intravisto con l’arma da alcuni residenti che si erano allarmati, finendo poi per chiamare la polizia.

Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine per piccoli precedenti, era stato identificato erroneamente come il possibile colpevole. La polizia, quindi, la sera stessa, si recò nell’abitazione del 25enne dove non venne mai ritrovato il machete e nella quale si scatenò un putiferio: il giovane, che continuava a negare ogni colpa anche davanti alle forze dell’ordine, era disperato per la paura che qualcuno potesse far male al suo pitbull, finendo per avere un atteggiamento ostile anche con i poliziotti. Per il ragazzo, che poi venne anche ricoverato, non fu comunque mai previsto un Tso.

