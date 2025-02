"Non esiste un corpo perfetto: accettiamo il nostro"

L’obiettivo numero 3, contenuto nell’Agenda 2030, intende fissare traguardi per raggiungere uno sviluppo sostenibile che comporti la salute e il benessere di tutti. Nel nostro pianeta sono stati fatti grandi progressi riguarda l’aumento dell’aspettativa di vita e la riduzione di alcune delle cause di morte più comuni, tuttavia i traguardi ancora da raggiungere, anche in Italia, sono numerosi.

L’accettazione di sé e del proprio corpo è un elemento fondamentale per promuovere la salute durante l’adolescenza. Molti ragazzi, influenzati dai social media, si confrontano con modelli irraggiungibili e non riescono ad acquisire un’adeguata accettazione del proprio aspetto. Secondo una recente ricerca, condotta nel 2021 dal Laboratorio Adolescenza -Istituto Iard- almeno il 41% degli adolescenti dice di piacersi poco o niente, e ciò provoca insoddisfazione e tristezza.

Parlando di questo argomento in classe è emerso che molti compagni si sentono in sintonia con il loro corpo e accettano con serenità le sue trasformazioni. Altri invece vivono i cambiamenti fisici con una certa insicurezza, si sentono inadeguati e temono il giudizio degli altri. Bisogna però ricordarsi che non è opportuno incagliarsi nella ricerca di un’immagine irraggiungibile e il nostro corpo, con i suoi pregi e i suoi difetti, esprime la nostra personalità. In natura non esiste un corpo giusto o perfetto e non dobbiamo necessariamente accettare canoni estetici che non ci appartengono".

Classe 3ª B