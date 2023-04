Non fa il vaccino Infermiera nei guai

Aveva continuato a lavorare in ospedale senza aver fatto il vaccino. Non stava a contatto con i pazienti, ma svolgeva attività di segreteria da dietro il plexiglass. Ma quando sono scattati i controlli, non è risultata in regola con l’obbligo e si è ritrovata indagata per esercizio abusivo della professione. L’imputata è un’infermiera del Santa Croce e ieri, difesa dall’avvocato Matteo Giuliani, ha chiesto e ottenuto la messa alla prova, ovvero di poter fare lavori socialmente utili. Svolto il programma al servizio di qualche ente, il reato sarà dichiarato estinto e dunque niente pena. L’imputata ha sempre respinto l’accusa spiegando di essere stata all’oscuro della sospensione, non essendo mai giunta la raccomandata dell’Asur.